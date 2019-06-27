Смаилов ответил, откуда возьмут средства для погашения кредитов

Сама процедура погашения кредитов может начаться после 10 июля.

Потребительские беззалоговые кредиты будут погашены за счет средств из фонда прямых инвестиций. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил первый заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Источником финансирования будут средства, которые ранее были выделены на определенные инвестиционные проекты. В частности, речь идет о перераспределении средств, выделенные ранее на формирование фонда прямых инвестиций. Эти деньги уже были выделены и они находятся в фонде прямых инвестиций. Мы предлагаем их перераспределить на социальные меры. Это что касается источника, - сообщил Смаилов, отвечая на вопрос СМИ.

Он добавил, что по пеням и штрафам погашение будет осуществляться совместно с самими микрофинансовыми организациями и банками.

- Фонд проблемных кредитов будет выкупать эти штрафы и пени с дисконтом. Штрафы и пени - это накрученные проценты, и в любом случае их выкуп предполагает определенный дисконт. Выкуп будет проводиться с 70%-ным дисконтом, - объяснил первый заместитель премьер-министра.

Работа, по его словам, уже начата. На сегодня формируется список граждан должников в банках, сверка с базами данных органов соцобеспечения.

- Перечень лиц, которые относятся к тем категориям, мы эти данные сопоставляем с данными в банках и микрофинансовых организациях. Чтобы четко понимать, кому мы будем погашать долги, - добавил глава Минфина.

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Что касается сроков, то он сообщил, что на следующей неделе планируется представить этот вопрос в парламенте с уточнением бюджета, где будут предусмотрены средства.

- Как только мы пройдем через парламент, а мы планируем эту работу завершить до 10 июля, мы сразу начнем работу по погашению. Вся работа по срокам завершится в ближайшие два месяца, - объяснил Смаилов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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