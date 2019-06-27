Под кредитную амнистию попадают лишь те, кто действительно в ней нуждается

По мнению политолога это делается для того, чтобы помочь уязвимым слоям общества восстановить свои финансовые силы и платежеспособность.

Насколько своевременно и экономически обоснованно решение Президента Касым-Жомарта Токаева о проведении кредитной амнистии для социально-уязвимых слоев населения, в беседе с журналистом Zakon.kz рассуждает заместитель директора КИСИ, политолог Мадина Нургалиева.

Как отметила эксперт, прежде чем более детально рассуждать об этом вопросе, нужно вспомнить предвыборную программу, тогда еще кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева, где одним из ключевых тезисов были вопросы социальной справедливости, и сразу был заявлен курс на улучшение-социально-экономической ситуации в стране. В первую очередь, это касалось проблематики наиболее уязвимых слоев общества. И собственно эта кредитная амнистия наиболее уязвимых в социальном плане граждан, является одним из этапов реализации его предвыборной программы.

- Но надо понимать, что, безусловно, эти вопросы могут вызвать некоторые споры в обществе и сетевом сообществе, поскольку Президентом выделяется конкретная социальная группа. Но Казахстан, как социальное государство всегда демонстрировал стремление к сбалансированной социальной политике. Касым-Жомарт Токаев данным решением продемонстрировал твердое намерение сократить разрыв между бедными и богатыми в стране. Понятно, что эта социальная повестка очень плотно накладывается на текущую повестку – я сейчас говорю о ситуации в Арысе, где тоже требуется очень большая социальная помощь, поддержка и значительные финансовые вливания. Президент лично поехал в Арысь, встретился и поговорил с людьми и гарантировал, что вопросы восстановления инфраструктуры и жизнедеятельности города и каждой семьи проживающей в Арыси будут решены. То есть, сейчас прослеживается четкий вектор на решение социальных проблем и глава государства очень четко ее придерживается, – пояснила Мадина Нургалиева.

Что касается вопроса о справедливости погашения кредитов малоимущих за счет государства, то, по мнению спикера, это актуальный и неоднозначный вопрос, поскольку справедливость может рассматриваться с разных точек зрения. Но, судя по тому, как этот вопрос сейчас обсуждается в социальных сетях, многие понимают, кредиты малоимущие граждане брали не от хорошей жизни, а от большого количества проблем.

- Если рассматривать этот вопрос с экономической точки зрения, то для государства эти затраты не будут большой финансовой нагрузкой, поскольку в указе Президента, конкретно прописано какая доля кредитов будет оплачена и какую финансовую поддержку получат эти граждане. Президент обозначил конкретную целевую группу населения, которая получит финансовую поддержку – это многодетные матери, семьи с детьми-инвалидами, те, кто потеряли кормильца и дети-сироты. В стране таких насчитывается около 500 тысяч человек. Сумма общего долга не должна превышать 3 млн тенге на 1 июня 2019 года, а размер погашаемого долга (основной долг и начисленное по нему вознаграждение) по состоянию на 1 июня 2019 года — 300 тыс. тенге на одного заемщика. На данный момент обозначено, что размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге, а средний размер задолженности – около 300 тыс. тенге. И надо понимать, что это разовая помощь. Есть еще категория задолжников, которые имеют сумму кредита больше трех миллионов тенге. Насколько я помню, по требованиям банков это кредиты, которые должны обеспечиваться каким-то залогом. Для такой категории лиц Президент Токаев обозначил сумму финансовой помощи в 300 тысяч тенге. То есть, это поддержка в погашении основного долга. В общем, все это делается для того, чтобы дать финансовую передышку уязвимым слоям общества, помочь им восстановить свои финансовые силы и платежеспособность, – продолжила Мадина Нургалиева.

Еще один важный аспект, по мнению политолога, информационная поддержка данной меры. Она должна быть очень грамотной и взвешенной, потому что уже сейчас появляется очень много различных информационных вбросов. А это может привести к возникновению такой ситуации, что данная мера поддержки, растиражированная СМИ будет интерпретирована так, что все граждане, которые относят себя к малоимущим и социально-уязвимым слоям населения получат поддержку от государства. Поэтому здесь очень важно четко обозначить какие именно группы населения получат эту помощь. В противном случае мы можем ожидать появления других социальных групп, которые также будут выдвигать свои требования финансового и социального плана.

- В целом, на мой взгляд, Президент Токаев довольно ответственно начинает реализацию своей предвыборной платформы, поскольку очень четко реагирует на запросы общества. Если был запрос на проведение митингов, то сейчас мы видим, что эта ситуация становится более либеральной и свободной. Было выдвинуто очень много требований от многодетных матерей, и Президент Токаев сейчас тоже пытается сбалансировать эту ситуацию, обеспечить некую социальную равномерность. Понятно, что сейчас очень важно обеспечить равные стартовые условия для всех граждан Казахстана. И если сейчас в наиболее тяжелом положении оказались многодетные матери и малоимущие семьи, то Президент в рамках своей предвыборной платформы продолжает их поддерживать, – резюмировала Мадина Нургалиева.

Напомним, 26 июня 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан. Он поручил правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам должникам, куда относятся многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. А также поручил принять меры по списанию казахстанцам, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.

При этом, Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что нынешняя ситуация с потребительскими кредитами не должна больше повториться, а потому необходимо ввести запрет на предоставления займа гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения финансового состояния.

Подготовил Владимир Демидов

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