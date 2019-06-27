Часть пособников Аблязова раскаялись и вернулись в Казахстан

Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на Родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных.

Руководитель департамента по расследованию особо важных уголовных дел Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов рассказал о возвращении в Казахстан еще семи пособников беглого банкира Мухтара Аблязова, передает корреспондент Zakon.kz.

- В мае этого года следствие завершено по 7 лицам, также добровольно вернувшимся в Казахстан. В их числе бывший председатель совета директоров подконтрольных Аблязову компаний Трофимов Артур. Трофимов руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана. 26 января этого года по письменному волеизъявлению Трофимова, являющего гражданином России и имеющего статус беженца в Австрии, он был экстрадирован в Казахстан, - сказал он.

По его словам, кроме Трофимова, из розыска добровольно возвращены из России юрист Банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний - Абдихаимова Анар и управляющий директор - член кредитного комитета головного Банка Налобин Валерий. Из Венгрии заместители начальников кредитных управлений Кадесов Ержан и Джунусова Зауре. Из ОАЭ председатель кредитного комитета БТА Погорелов Анатолий.

Перов сообщил, что все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных ОПС Аблязова.

- Важно отметить, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан. Аналогичная ситуация с Джунусовой Зауре, которой Венгрия предоставила статус беженца. Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на Родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных. На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова. По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым опять же занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели - не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя Банка, то есть самого Аблязова, - пояснил глава департамента.

Он добавил, что за рубежом давление на этих лиц продолжилось, умышленно нагнеталась обстановка, тем самым препятствуя их возвращению в Казахстан. Зачастую пугали тем, что как только они приедут в Казахстан их сразу же арестуют, ни в чем не будут разбираться, вменят все преступления и осудят на долгие годы.

- При этом в самом начале Аблязов, узнав о подозрениях контролирующих и правоохранительных органов об его незаконных махинациях в БТА, самый первый сбежал из страны. В начале Аблязов оказывал им материальную помощь за границей, однако чуть позже и вовсе их бросил на произвол судьбы. Поэтому я не думаю, что он переживал за своих подчиненных, которых использовал в хищениях и отмывании денег, а таким образом, лишь пытался помешать правоохранительным органам в сборе доказательств о его преступной деятельности. В ходе следствия все они дали признательные показания, подтвердили главенствующую роль Аблязова, а также дополнительно раскрыли схемы по хищению денег других иностранных финансовых учреждений, - сказал Перов.

Как утверждают в Агентстве, допросы подозреваемых, представленные ими сведения и документы укрепили доказательственную базу как казахстанского дела, так расследований в 12 зарубежных странах, с которыми осуществляется тесное сотрудничество. На сегодня расследование по ним окончено. По завершению ознакомления уголовное дело с обвинительным актом будет направлено в прокуратуру.

Как сообщалось, 7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Алматы признал виновным главного фигуранта М. Аблязова и приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму 7,5 млрд долларов, что эквивалентно 1 трлн тенге, и их отмывание. Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около 2 млрд долларов. Это денежные средства, активы, права требования долга, взысканные в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба в рамках уголовных и гражданских процессов. С начала уголовного преследования состоялось 8 обвинительных приговоров, по которым осуждено 42 лица. За последнее время из розыска добровольно вернулось 10 лиц. Среди которых топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (председатели кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор департамента по кредитованию). Все они были признаны судом виновными, однако с учетом полного признания вины и оказанного содействия следствию, им назначены условные наказания.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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