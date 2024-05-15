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В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Аблязова

В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Аблязова, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:37 Фото: akorda.kz
15 мая 2024 года в Антикоррупционной службе сделали заявление о сообщниках Мухтара Аблязова. По данным ведомства, в Казахстан добровольно вернулся Алексей Богданов. Он находился в розыске с 2009 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Антикора, продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА Банк" по фактам хищения и отмывания денег, в т.ч. за рубежом, совершенным в составе организованного преступного сообщества.

"По уголовному делу в Казахстан добровольно возвращен еще один сообщник Мухтара Аблязова – Богданов Алексей Владимирович, находившийся в розыске с 2009 года. Он выступал номинальным представителем оффшорной компании "Metropolitan Manageres Corp" (BVI), председателем Правления ЗАО "Беловодский крахмалопаточный комбинат" и специалистом ТОО "Маис Агро", использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге".Пресс-служба Антикора

По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление.

"15 мая 2024 года при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из Брюсселя в Алматы".Пресс-служба Антикора

Примечательно, что с учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог.

В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого.

"Досудебное расследование продолжается", – заключили в пресс-службе.

В 2022 году в Казахстан также добровольно вернулся Виталий Пак. Он находился в розыске с 2011 года по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА-Банк". В 2019 году Пак был обнаружен на территории КНР (Ченду).

Кроме того, в июле 2023 года родной дядя Мухтара Аблязова, Куаныш Нургазин, рассказал, почему решил вернуться в Казахстан.

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Антикор Антикор БТА банк Аблязов Мухтар 2024 год
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