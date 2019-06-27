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Экс-президента Кыргызстана лишили неприкосновенности

Депутаты парламента Кыргызстана большинством голосов одобрили постановление.

Фото : КирТАГ27 июня 2019, 13:59

Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента Кыргызстана. Решение принято на заседании Жогорку Кенеша, передает КирТАГ.

Депутаты парламента Кыргызстана большинством голосов одобрили постановление о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

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За проголосовали 103 депутата, против — 6. Всего было зарегистрировано 109 депутатов.

Таким образом, следственные органы получили право на допрос и задержание Алмазбека Атамбаева. Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.


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