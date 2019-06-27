Экс-президента Кыргызстана лишили неприкосновенности
Депутаты парламента Кыргызстана большинством голосов одобрили постановление.
Фото : КирТАГ27 июня 2019, 13:59
Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента Кыргызстана. Решение принято на заседании Жогорку Кенеша, передает КирТАГ.
Депутаты парламента Кыргызстана большинством голосов одобрили постановление о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.
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За проголосовали 103 депутата, против — 6. Всего было зарегистрировано 109 депутатов.
Таким образом, следственные органы получили право на допрос и задержание Алмазбека Атамбаева. Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.
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