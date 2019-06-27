В Актобе дети учатся играть в теннис с садика

Актюбинские тренеры по теннису регулярно проходят курсы и семинары по повышению квалификации, которые организует ФТК по всей стране.

В 2009 году в г. Актобе при поддержке президента Федерации Тенниса Казахстана Булата Утемуратова был построен и введен в эксплуатацию теннисный центр в районе п. Кирпичный. (всего за 10 лет, усилиями Б. Утемуратова количество кортов в стране увеличилось в 3 раза – от авт.).

Несмотря на отдаленность центра от города, что доставляло ряд неудобств детям и родителям, развитие тенниса в регионе происходило именно там. В 2017 году теннисный центр получил статус областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по теннису, вырастив успешных игроков, 10 из которых получили звание кандидатов в мастера спорта.

Параллельно с началом функционирования теннисного центра Актюбинским областным филиалом РОО "Федерация Тенниса" на базе детских дошкольных организаций была запущена программа "Школьная теннисная инициатива", которая продолжает действовать вот уже 10 лет. Благодаря этой программе, дети уже в самом раннем возрасте познают основы и правила этой игры.

Более 10 садиков постоянно участвуют в этой программе. Для этого, Федерация тенниса Актобе обучает инструкторов физической культуры этих детских организаций, предоставляет им инвентарь (ракетки, сетки, мячи).

- В течении года инструкторы занимаются с детьми. В итоге, детки приходят в теннисный центр уже подготовленными. В этом году у нас 15 садиков вовлечены в программу "Школьная теннисная инициатива". Ежегодно в течении 3-4 лет мы совместно с КГУ "ОСДЮСШ по теннису" проводим игры-эстафеты среди выпускников дошкольных организаций, в которых принимают участие дети вместе с родителями. Каждый ребенок получает свидетельство об окончании первоначального этапа "Красный мяч". На основании свидетельства, ребенка зачисляют в теннисный центр уже без тестов и экзаменов, - рассказал о системе начальной работы заместитель директора актюбинского областного филиала РОО "Федерация тенниса Казахстана" Анатолий Солдатенко.

В 2018 году в г. Актобе открылся второй теннисный центр в новом микрорайоне "Батыс-2", который построен по проекту ГЧП (Частным партнером строительства выступила компания RGG). Новый теннисный центр оснащен 4 крытыми и 4 открытыми кортами, гостиничным комплексом из 33 двухместных номеров, столовой на 40 посадочных мест и кафетерием. Основным двигателем строительства этого центра стал Ни Аркадий, он ген директор группы RGG, и основным спонсором Федерации тенниса в Актюбинской области.

Общая численность детей, занимающихся сегодня теннисом в г. Актобе более 1 000 человек, из них в новом центре теннисом занимается более 500 детей.

- Все дети в нашем регионе занимаются бесплатно, при этом каждый юный спортсмен регистрируется на сайте Федерации Тенниса Казахстана с присвоением индивидуального номера игрока (КАЗпин). Такая процедура позволяет вести учет набираемых очков при участии в соревнованиях разного уровня и зарабатывать рейтинг игрока. Под эгидой Федерации Тенниса согласно календарному плану проводятся соревнования региональных, республиканских, международных уровней для игроков различных возрастных категорий. Лучшие спортсмены проходят отбор в сборную области и республики.

Если говорить о теннисных успехах:

Два года подряд сборная команда Актюбинской области на Кубке Казахстана "до 14 лет" занимала третье место;

Даниял Таскали, Артур Хайрутдинов, Александр Черномаз – члены сборной Казахстана до 14 лет.

Зара Даркен вошла в сборную Казахстана до 12 лет, она стоит первая в рейтинге Казахстана до 12 лет.

Появляются и новые звездочки региона: Ева Корышева, Аружан Дандаева, Мансур Саинов, Мансур Какамбетов (ведущие спортсмены области в возрастной группе "до 10 лет").

С открытием нового центра "АСЕ" в регионе возникла потребность в привлечении тренеров. Учитывая нехватку тренерского состава в стране, руководство федерации тенниса г. Актобе сделало ставку на переобучение инструкторов из дошкольных организации (по программе "Школьная теннисная инициатива) и приглашение тренеров из других стран.

Здесь пришел на помощь еще один спонсор - АО "ТНК "Казхром", входящее в состав Евразийской Группы. Благодаря компании получилось оказать поддержку тренерскому составу.

- Мы пригласили тренеров из Узбекистана (3 человека, из них 1 тренер в КГУ "ОСДЮСШ по теннису" и 2 тренера в теннисный центр "АСЕ"), и инструкторов из дошкольных организации в новый теннисный центр "АСЕ". Они сейчас вливаются в систему и работают. Это люди, конечно подготовленные, они имеют навыки преподавания. Потому что работа с детьми 5-7 лет, это сложная и кропотливая работа. Но, если в этом возрасте ребенку все правильно объяснить, донести, показать, то его тренерам в более старшем возрасте, будет легче. В дошкольные организации мы сейчас набираем новых людей, обучаем их, - рассказал он.

"Казхром" на постоянной основе финансирует важные спортивные проекты региона, многие из них также направлены на развитие детского спорта. Так в рамках меморандума о социальной ответственности компания финансирует строительство легкоатлетического манежа в городе Актобе, установку Work-out площадок в городе Хромтау, выделяет спонсорские средства на развитие спорта, проведение турниров и работу спортивных комплексов для сотрудников.

Сегодня актюбинские тренеры по теннису регулярно проходят курсы и семинары по повышению квалификации, которые организует ФТК по всей стране. Тренерский состав центра проводит обучающие семинара на уровне региона.

- В любом случае, с вводом второго теннисного центра стало проще, охват детей увеличился, усилилась конкуренция внутри города. Мы надеемся, что наша Актюбинская область сможет быть более конкурентоспособной в Казахстане. И это несмотря на те заслуги, которые мы уже имеем, - добавил Солдатенко.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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