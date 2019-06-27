Как государство разделяет риски предпринимателя

Государственная поддержка – это большая возможность для предпринимателей.

Для предпринимателей Фонд "Даму" (дочерняя организация холдинга Байтерек) стал неотъемлемым помощником в развитии своего бизнеса.

Одной из форм поддержки является финансирование или кредитование предпринимателей через банки второго уровня, то есть государство выделяет деньги, которые размещаются в банки на определенных условиях, в зависимости от условий специальных программ финансирования Фонда "Даму". Банки же, в свою очередь, кредитуют предпринимателей.

Если банк требует залог, к примеру, в виде недвижимости, но у предпринимателя его нет, он может получить гарантию Фонда до 85% от суммы кредита. Гарантирование предоставляется по новым кредитам, выдаваемым банками для начинающих, а также для модернизации и расширения производства уже действующих предпринимателей. Благодаря инструменту гарантирование, которое можно получить в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса-2020" и программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек", финансирование получили более пяти тысяч проектов, на общую сумму кредитов свыше 200 млрд тенге. Bolashaq Arena - новый спортивный комплекс построенный в г. Павлодар. Проект реализуется компанией ТОО "Сити Корп" и стал возможен благодаря поддержке по двум государственным программам. Для строительства спортивного комплекса предприниматель воспользовался инструментами программы государственной поддержки, в том числе и гарантией Фонда в размере 85 % от всей суммы кредита.

О действующих государственных программах директор компании Даурен Кабдушев узнал, обратившись в Центр обслуживания предпринимателей Фонда Даму. Проект уникален тем, что при его строительстве использованы технологии воздухоопорных сооружений.

- Государственная поддержка – это большая возможность для предпринимателей. Гарантия фонда "Даму" – неоценимая помощь, без которой вряд ли дадут кредит банки второго уровня. Я получил требуемый в банке дополнительный залог и удешевление кредитной ставки за счет субсидировался государством в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020". Это – ощутимая льгота, - отметил директор ТОО - Даурен Кабдушев.

Также, Фонд готов предоставить собственную гарантию по Программе "Даму Оптима", которая рассчитана на тех, кто не является целевой группой программы "Дорожная карта бизнеса - 2020". Данный инструмент доступен для таких сфер бизнеса, как торговля, услуги, общественное питание. Программа "Даму Оптима" также дает возможность предпринимателям, не имеющим достаточного объема залога, получить кредит в банке, используя гарантию фонда "Даму".

- Проблема нехватки залогового имущества при получении кредита остро стоит у всех предпринимателей. Если раньше предприниматели, реализующие проекты в приоритетных отраслях, могли использовать для покрытия залога гарантии фонда "Даму" в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020", то остальным приходилось предоставлять залог третьих лиц. программа "Даму Оптима" как раз и призвана восполнить данный пробел. Теперь предприниматель из любой сферы бизнеса сможет получить гарантию фонда "Даму", выбрав программу ДКБ-2020 или "Даму Оптима", – отметил Рустам Тимурович.

При этом, Размер гарантии – не более 85% от суммы кредита. Сумма кредита – на пополнение оборотных средств – до 60 млн тенге, со сроком гарантии до 36 месяцев, на инвестиции – до 180 млн тенге со сроком гарантии до 60 месяцев.

Подытожив, стоит отметить, что Фонд успешно оказывает как финансовые, так и нефинансовые услуги. За бесплатной консультацией можно обратиться в Центры обслуживания предпринимателей Фонда "Даму", которые функционируют во всех областях Казахстана, где консультанты Фонда окажут поддержку в сопровождении проекта от момента консультации до получения инструмента господдержки.

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