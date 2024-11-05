В Акмолинской области более 600 предпринимателей просубсидированы государством

В регионе продолжается комплексная работа, направленная на государственную поддержку бизнесменов, особый упор делается на малый бизнес. Акмолинский филиал фонда "Даму" продолжает открывать возможности роста для предпринимателей.

"С начала 2024 года фонд "Даму" оказал поддержку малым и средним предприятиям Акмолинской области на общую сумму 37,3 млрд тенге, поддержав 685 проектов. Из них по субсидированию поддержано 399 проектов на сумму 26,3 млрд тенге, предоставлено 239 гарантий на сумму 8 млрд тенге, льготное кредитование получили 45 проектов на 3 млрд тенге. Фонд оказывает поддержку бизнесу через инструменты субсидирования, гарантирования и льготное финансирование. Субсидирование помогает предпринимателям снизить процентную ставку по кредиту, уменьшить ежемесячные выплаты, что позволяет направлять сэкономленные средства на развитие бизнеса", – акцентирует директор регионального филиала АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Гульнара Альмуханова.

Сообщается, что с июня в рамках новой программы "Кең Дала – 2" фонд "Даму" начал гарантировать проекты агропромышленного сектора, направленные на весенне-полевые и уборочные работы. Всего с начала реализации программы в Акмолинской области поддержано 56 проектов на общую сумму кредита 14,7 млрд тенге. Недавно запущена новая региональная программа "Көкшетау-Бизнес – 2024". По условиям программы кредитование могут получить предприниматели, зарегистрированные на территории Кокшетау.

Кокшетауские предприниматели, получившие поддержку от фонда, благодарят государство за возможность вести бизнес без убытков и создавать новые рабочие места. ТОО "КАЗ ПРИЦЕП" является ведущим востребованным предприятием, где особый упор делается на сотрудничество с аграриями страны.

"Получили кредит через АО "ForteBank" с субсидированием процентной ставки от фонда "Даму". Льготное финансирование позволило приобрести помещение и оборудование для производства. Это большая помощь для расширения бизнеса. На производстве работает 10 человек, в плане расширить штат. Мы производим прицепы к легковым автомобилям, кузова, торговые мобильные фургоны-прицепы. С 2024 года компания запустила производство прицепов для грузового автотранспорта от 10 тонн и кузовов для грузовых автомобилей. Большой спрос от аграриев, они заказывают грузовые прицепы для хранения зерна", – акцентировал директор предприятия Рамис Юзликаев.

Один из динамично развивающихся центров отдыха, получивший колоссальную поддержку от государства – санаторно-оздоровительный комплекс "Зерен-Нур".

"Наша компания для строительства лечебно-профилактического корпуса получила кредит через АО "Jusan Bank" с субсидированием процентной ставки от фонда "Даму". Благодаря этому комплекс преобразился, появились новые возможности для предоставления качественных медицинских услуг. Поддержка государства безусловно необходима для развития бизнеса, ведь эти инструменты позволяют получить выгодный заем, вести бизнес и развиваться", – рассказывает директор комплекса Талас Нурпейіс.

Как проинформировали в региональном фонде "Даму" Акмолинской области, с 2010 года получившие господдержку предприниматели создали 8,9 тыс. новых рабочих мест. Сумма налоговых поступлений от предприятий составила 385 млрд тенге.