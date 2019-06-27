Декольте развивает периферическое зрение - скандальная модель из столицы

По ее словам, декольте - тренажер для развития периферического зрения мужчин.

Динагуль Тасова из столицы Казахстана, "прославившаяся" выходом в откровенных нарядах , экс-участница общественного объединения "Молодежный маслихат города Астаны", назвала преимущества для здоровья мужчина от хождения девушек в нарядах с декольте, передает Zakon.kz.

По ее словам, декольте - тренажер для развития периферического зрения мужчин.

- У каждого из нас есть два уровня зрительного восприятия – прямое и периферическое (боковое). Периферического зрения человека может ухудшаться и улучшаться в зависимости от того, насколько активно мы им пользуемся. И, конечно же, его можно развить с помощью специальных упражнений. В настоящее время широкой популярностью пользуется методика скорочтения. Или же смотреть в декольте всего 10 минут. Вам надо сфокусироваться взгляд на объекте вдали! По мере выполнения упражнений продолжайте смотреть на тот же предмет. Научно доказано, что область наиболее четкого видения человека составляет 1.5 градуса. В свою очередь, зона ясного видения 15 градусов, а максимальная зона видения (включая периферию) 35 градусов, - сообщила модель в своем Instagram.

Говоря о плюсах периферического зрения, Динагуль Тасова отмечает, что благодаря ему человек может одновременно охватывать и анализировать большее количество объектов. Расширив границы зрения, можно быстрее сориентироваться в ситуации. Одновременно с боковым зрением мы развиваем и мышление, поскольку заставляем мозг оперировать большим количеством информации.

- Развитие периферического зрения может даже спасти жизнь, поскольку благодаря ему мы замечаем опасность раньше и можем вовремя принять решение. Это очень важно для тех, кто водит транспорт, занимается экстремальными видами спорта, живет в быстром ритме. В общем, боковое зрение – крайне полезный инструмент, и им нужно уметь владеть на достаточном уровне, чтобы оно приносило пользу. Вот и вам приятное с полезным, - добавила она.

Ранее Динагуль Тасова назвала еще одну причину, по которой мужчинам полезно смотреть на женскую грудь.

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