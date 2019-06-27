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Двое мужчин и ребенок утонули в машине в Актобе

О случившемся сообщили мужчина и женщины, которым удалось спастись.

Фото : mgorod.kz27 июня 2019, 21:14

Машина утонула в Актобе, с произошедшим разбираются полицейские. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По словам спасателей, машина, где находились мужчины и ребенок, упала в воду на Актюбинском водохранилище. Произошло это 27 июня в 5 утра. Машина заехала с противоположного берега от того, где находится спасательная станция.

О случившемся сообщили мужчина и женщины, которым удалось спастись. Из трех их попутчиков из воды удалось вытащить пока только двоих – мужчину 1974 года рождения и ребенка 2016 года рождения, еще одного мужчину 1984 года рождения ищут.


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