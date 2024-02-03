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Мужчина утонул вместе с машиной на водоеме в Карагандинской области

замерзшее озеро Фото: freepik
В Карагандинской области вместе с автомобилем утонул рыбак. Двум его пассажирам удалось спастись, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла сегодня около часа ночи на водохранилище у поселка Молодёжный на канале имени Сатпаева, пишет Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

Автомобиль марки Renault вместе с водителем и двумя пассажирами провалился под лед. Двое пассажиров сумели вовремя выбраться из авто, а 39-летний мужчина, сидевший за рулем, погиб.


Водолазы, которые работают на месте ЧП сумели обнаружить машину подо льдом, но тела в салоне не было. Судя по тому, что водительская дверь была открыта, мужчину отнесло течением в сторону. Возможно, что маловероятно, мужчина сумел выбраться из автомобиля уже под водой.

Известно, что в этот день на канале Сатпаева производились работы по прокачке воды и из-за мощных потоков воды на льду образовались промоины, пишет издание.

В ночь на 30 января в жилом доме поселка Ботакара произошел взрыв, после которого часть двухэтажного двухподъездного дома обрушилась. По предварительной версии, причиной стал газовый баллон.

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