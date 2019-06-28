ООН: Ассанжу не дают готовиться к суду

Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток.

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не дают возможности подготовиться к своей защите в суде, заявил РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.

По словам собеседника агентства, Ассанжу недостаточно часто позволяют общаться с адвокатами, он также не может получить документы.

В качестве примера Мельцер привел случай, когда журналист должен был встретиться с адвокатом из Швеции. Была запланирована двухчасовая беседа, юрист прибыл вовремя. Однако Ассанжа привели на час и 45 минут позже, и в итоге адвокату за 20 минут пришлось объяснять содержание 400-страничного документа не говорящему по-шведски Ассанжу.

- Такие виды злостных нарушений (судебного. — Прим. ред.) разбирательства симптоматичны для этого дела. У него есть право подготовиться к защите, но ему не предоставляются для этого средства, — заявил спецдокладчик ООН.

Ранее Мельцер на брифинге в Женеве заявил, что западные СМИ предвзято подходят к освещению дела Ассанжа и под разными предлогами отказываются публиковать информацию о нарушениях.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.

Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17-ти эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.

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