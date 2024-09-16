"Контролируемым геноцидом" назвали в ООН происходящее в Газе
По ее словам, масштаб этой "разрушительной операции" заставил мировую общественность говорить о том, что в секторе Газа происходит геноцид, в том числе медицинский и культурный.
"То, что происходит в Газе, является контролируемым геноцидом... израильская ярость, направленная против населения Газы, не привела к возвращению заложников. Погибло более 40 тыс. мирных жителей, и психологическое воздействие на население Газы затронет целые поколения", – цитируют РИА Новости Албанезе.
7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 40 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.