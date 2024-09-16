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"Контролируемым геноцидом" назвали в ООН происходящее в Газе

В ООН назвали происходящее в Газе &quot;контролируемым геноцидом&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 19:16 Фото: pixabay
Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе заявила, что происходящее в Газе является "контролируемым геноцидом", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, масштаб этой "разрушительной операции" заставил мировую общественность говорить о том, что в секторе Газа происходит геноцид, в том числе медицинский и культурный.

"То, что происходит в Газе, является контролируемым геноцидом... израильская ярость, направленная против населения Газы, не привела к возвращению заложников. Погибло более 40 тыс. мирных жителей, и психологическое воздействие на население Газы затронет целые поколения", – цитируют РИА Новости Албанезе.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 40 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

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