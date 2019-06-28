Насильник-рецидивист устроил дебош в зале суда Алматы

Ему вынесли приговор.

В Медеуском районном суде Алматы огласили приговор по уголовному делу об изнасиловании в общественном туалете на "Медеу". Его признали виновным в совершении преступления. Мужчине назначили 3 года и 6 месяцев лет лишения свободы, передает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz

Суд признал виновным в совершении преступления средней тяжести по статье 120 части 1 УК РК и приговорил к 3 годам 6 мес лишения свободы, с выплатой морального вреда в размере 300 тысяч тенге.

Подсудимый 1988 года рождения полностью признал свою вину и попросил прощения. Он готов заплатить моральный ущерб потерпевшей. Стоит отметить, что на прениях прокурор запрашивал 4 года наказания в колонии максимальной безопасности.

В марте романтическое свидание закончилось изнасилованием в туалете высокогорного катка "Медеу". В период досудебного расследования мужчину отпустили под залог. Ранее он уже был судим: дважды за изнасилование, один раз за мошенничество. Тем не менее, в период досудебного расследования, его отпустили под залог.

Затем апелляционная инстанция Алматинского городского суда по ходатайству прокуратуры Медеуского района изменила меру пресечения. Мужчина был заключен под стражу в зале суда.

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