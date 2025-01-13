Рецидивисту, напавшему с ножом на 15-летнего парня в Астане, вынесли приговор

В Астане вынесли приговор рецидивисту, ранившему подростка ножом, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам по факту хулиганства "с применением насилия, совершенного с использованием предмета, специально приспособленного для причинения вреда здоровью (ст. 293 ч. 3 УК)".

Как установлено в суде, нетрезвый подсудимый находился во дворе своего дома и попросил у своей матери деньги. Она отказала. Тогда мужчина стал выражаться нецензурной бранью и бросил в сторону подъезда скамейку.

"В этот момент из подъезда выходил несовершеннолетний потерпевший Ә., который сделал замечание. В ответ С. вытащил нож из кармана брюк и нанес три удара потерпевшему в область туловища, причинив ему легкий вред здоровью", – сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство – частичное признание вины. Отягчающими обстоятельствами явились состояние алкогольного опьянения и опасный рецидив преступлений, так как подсудимый имеет непогашенные судимости.

"Учитывая тяжесть преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего потерпевшего, наличие как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. С учетом непогашенной прежней судимости окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет два месяца и признан опасный рецидив преступлений", – сообщили в суде.

Также взыскан в счет компенсации морального вреда 1 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент случился летом 2024 года. Раненого 15-летнего подростка госпитализировали в многопрофильную городскую больницу №2 с ножевыми ранениями спины, почки и руки. Через пять дней его выписали.