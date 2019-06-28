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Британские полицейские напали на своего советника по расовым вопросам

Советника обвинили в том, что он напал на констебля при исполнении и угрожал.

Фото : Youtube28 июня 2019, 06:26

Британские стражи порядка применили электрошокер против чернокожего советника полиции по расовым вопросам, приняв его за грабителя, передает Lenta.ru.

Наряд полиции обнаружил 63-летнего Джуду Адунби, намеревающегося войти в ворота своего дома. Стражам порядка пожилой неопрятно одетый мужчина с дредами показался подозрительным. Он был похож на грабителя, ориентировку на которого разослали по участкам. К тому же он отказался назвать свое имя.

Позже соседи сообщили подробности беседы. По их словам, Адунби настаивал, что ни в чем не виноват, требовал оставить его в покое и пытался протиснуться мимо стражей порядка в ворота. После недолгой ссоры женщина-патрульная выпустила в Адунби заряд электрошокера, который свалил его с ног. Собравшимся соседям полицейские сообщили, что задержанный пытался завязать драку.

Адунби обвинили в том, что он напал на констебля при исполнении и угрожал ему. Позже обвинение сняли. Выяснилось, что он не только не совершал ничего предосудительного, но и являлся одним из основателей и членов специальной группы советников при полиции, созданной для поддержания контакта с гражданским обществом. Он также участвовал в деятельности аналогичной группы при прокуратуре.


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