Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Водитель под наркотиками и подросток напали на полицейских

Двое напали на полицейских в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 16:42 Фото: ДП ЗКО
В Уральске водитель в наркотическом опьянении и его юный пассажир напали на полицейских, сообщает Zakon.kz.

Кадрами инцидента поделились в ДП ЗКО. На видео видно, как дерутся сотрудник полиции и водитель, а юный "помощник" бьет исподтишка по голове стража порядка.

"В Уральске вечером 6 октября сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Crown Majesta, который, согласно ориентировке, 5 октября совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Во время проверки документов 22-летний водитель и 16-летний пассажир оказали сопротивление. Водитель попытался скрыться, а при попытке задержания они напали на полицейских", – рассказали детали произошедшего в пресс-службе ДП.

Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Оба правонарушителя помещены в ИВС.

По данному факту начато досудебное расследование, в отношении водителя также возбуждено адмпроизводство за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В конце сентября в Караганде охраннику пришлось применить оружие, чтобы предотвратить массовую драку.

Читайте также

Перцовый баллончик распылили в частной школе Шымкента
Перцовый баллончик распылили в одной из школ Шымкента, в больницу обратились 10 детей
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре, почему задержаны не все участники
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре: почему задержаны не все фигуранты
Пожар в Карагандинской и Павлодарской областях
Крупный пожар в двух областях Казахстана: что известно к этому часу
Ирина Капитанова
Западно-Казахстанская область Уральск 2024 год Драки Наркопреступность Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
&quot;Имейте совесть&quot;: Баян Алагузова обратилась к &quot;Ирине Кайратовне&quot;
"Имейте совесть": Баян Алагузова обратилась к "Ирине Кайратовне"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: