Водитель под наркотиками и подросток напали на полицейских

В Уральске водитель в наркотическом опьянении и его юный пассажир напали на полицейских, сообщает Zakon.kz.

Кадрами инцидента поделились в ДП ЗКО. На видео видно, как дерутся сотрудник полиции и водитель, а юный "помощник" бьет исподтишка по голове стража порядка.

"В Уральске вечером 6 октября сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Crown Majesta, который, согласно ориентировке, 5 октября совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Во время проверки документов 22-летний водитель и 16-летний пассажир оказали сопротивление. Водитель попытался скрыться, а при попытке задержания они напали на полицейских", – рассказали детали произошедшего в пресс-службе ДП.

Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Оба правонарушителя помещены в ИВС.

По данному факту начато досудебное расследование, в отношении водителя также возбуждено адмпроизводство за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

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