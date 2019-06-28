Жители Арыси возвращаются домой
Из Шымкента выезжают первые автобусы.
Фото : кадр из видео28 июня 2019, 06:42
28 июня с 6 утра от шымкентской мечети Акмешит отправляются автобусы с жителями Арыси. Об этом в Facebook сообщил блогер Яков Федоров, передает Zakon.kz.
Волонтеры помогают пассажирам рассаживаться. Жителей доставят домой.
Блогер отметил, что также направится в Арысь.
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