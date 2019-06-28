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Жители Арыси возвращаются домой

Из Шымкента выезжают первые автобусы.

Фото : кадр из видео28 июня 2019, 06:42

28 июня с 6 утра от шымкентской мечети Акмешит отправляются автобусы с жителями Арыси. Об этом в Facebook сообщил блогер Яков Федоров, передает Zakon.kz.

Волонтеры помогают пассажирам рассаживаться. Жителей доставят домой.

Блогер отметил, что также направится в Арысь.

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