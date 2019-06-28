Комиссия заходит в дома вместе с жителями Арыси

Люди начали возвращаться в Арысь сегодня, 28 июня.

Возвратившимся жителям Арыси раздают памятки безопасности. Об этом в Facebook сообщил блогер Яков Федоров, передает Zakon.kz.

Блогер также рассказал, что вместе с жителями в дома заходит комиссия, которая проверяет и составляет акты о повреждениях. Также представители комиссии повторно проверяют дома на безопасность.

Люди начали возвращаться в Арысь сегодня, 28 июня. С раннего утра автобусы вывозили людей из Шымкента.

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