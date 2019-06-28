Сложно возвращаться - Канат Ислам о предстоящем бое в Алматы

На вечере бокса 5 июля в общей сложности запланировано 10 боев, 3 из которых являются титульными.

Канат Ислам, Мадияр Ашкеев, Абылайхан Хусаинов провели открытую тренировку в Алматы, передает Zakon.kz.

27 июня в Алматы на Арбате на глазах сотни алматинцев и гостей города прошла открытая тренировка казахстанских боксеров Каната Ислама, Мадияра Ашкеева и Абылайхана Хусаинова.

Мероприятие посвящено предстоящему боксерскому вечеру, который пройдет 5 июля во дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака.

В ходе открытой тренировки среди гостей разыграны различные подарки за лучшие вопросы боксерам от публики, в том числе билеты на бои, футболки и бейсболки от организаторов. Также все пришедшие на Арбат могли сделать памятное фото и пообщаться с боксерами.

Отметим, в вечере бокса 5 июля в общей сложности запланировано 10 боев, 3 из которых являются титульными. В главном бою выступит Канат Ислам за пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Его соперником будет 36-летний Хулио де Хесус (27-1, 24 КО) из Доминиканской Республики.

- После большого перерыва очень сложно возвращаться. В жизни бывают различные сложности. Все мы падаем и поднимаемся. Я работал и готовился.

Длительное время я готовился. Я очень ждал этого возвращения. Я хочу показать лучший бокс и шоу для казахского народа. Всегда приятно биться дома. Мой соперник непростой, но я его не боюсь. На ринге мы все одинаковые. Я вернулся, - заявил Ислам.

Тренер Каната Ислама о бое с Саулем Альваресом: Нам есть, что показать

Также Мадияр Ашкеев и Абылайхан Хусаинов оспорят титулы North America boxing federation Junior.

- Подготовка идет полным ходом. Соперником моим будет боксер из Армении, провел 6 боев. Пока еще изучаю соперника, так как он определился пару дней назад. Очень большая ответственность- выступать перед родной публикой, на глазах у соотечественников. Все будут болеть, для нас очень важна поддержка родных трибун и мы покажем красивый хороший бокс. Готовился к бою в Америке, там сильные спарринг-партнеры, набрался опыта, но финальную стадию подготовки провел в Алматы, - сказал Абылайхан.

Соперником Ашкеева будет Михаил Семенов из Эстонии (12 боев, 12-0-0, 6 КО)

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!