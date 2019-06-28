Тургумбаев взял на личный контроль переезд жителей в Арысь

Возвращение эвакуированных в Арысь ведется автобусными колоннами

Сотрудники органов внутренних дел оказывают помощь с переездом пострадавшим от взрывов в городе Арыси. С 6 часов утра личный состав департаментов полиции Туркестанской области и города Шымкент обеспечивают безопасность жителей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.



Возвращение эвакуированных в Арысь ведется автобусными колоннами в сопровождении дорожной полиции департамента полиции. Местной полицейской службой обеспечивается правопорядок и сохранность имущества граждан.

Ситуацию по переезду жителей взял на личный контроль министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, который прибыл в город Арысь.

После возникновения угрозы населению из города было эвакуировано 3566 человек и более 39 тыс. человек выехали самостоятельно.

Группировка сил и средств от МВД на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации составляет более 1 500 личного состава и 188 ед. техники.

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