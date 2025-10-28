#АЭС в Казахстане
Общество

В Таразе похитили девушку среди белого дня: МВД взяло дело на личный контроль

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 23:06 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространились кадры, на которых мужчина силой заталкивает девушку на автобусной остановке в автомашину на глазах у прохожих, сообщает Zakon.kz.

Утверждается, что инцидент произошел в Таразе, и якобы мужчина хотел заставить девушку выйти за него замуж.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировал официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

"По факту похищения девушки в городе Тараз полицией возбуждено уголовное дело по статье 125-1 "Понуждение к вступлению в брак" Уголовного кодекса Республики Казахстан. Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Ход расследования находится на особом контроле руководства МВД", – сообщил он.

По его словам, по результатам следственных действий всем причастным лицам будет дана принципиальная правовая оценка в соответствии с законом.

"Следует отметить, что указанная статья была введена в уголовное законодательство в числе последних обновлений, и разъяснительная работа по ее применению проводится на постоянной основе. Органы внутренних дел будут жестко пресекать любые попытки понуждения к вступлению в брак и иные преступления против личной свободы граждан. Принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в полном объеме", – заключил Шынгыс Алекешев.

13 октября 2025 года министр внутренних дел Ержан Саденов заявил о необходимости давать оценку песням, в которых содержится призыв к насилию, в том числе краже девушек.

