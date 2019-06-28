Путин рассказал о своем преемнике

Решение должен принять российский народ.

Владимир Путин считает, что будущего президента России изберет народ. Об этом сообщается на сайте Кремля, передает Zakon.kz.

Российский лидер в интервью британской газете Financial Times отметил, что ситуация меняется, но решение всегда должен принимать народ.

- Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определённые требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ. Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации, - сказал президент.

Он напомнил, что выборы главы российского государства проходят через всеобщее прямое тайное голосование.

- Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна. (Смех.) У вас один лидер ушёл, второй лидер, который является первым фактически лицом в государстве по факту, первым лицом, возглавляющим исполнительную власть, не избирается прямым тайным голосованием населения, он избирается правящей партией. У нас не так, у нас демократическое государство. У нас если первое лицо государства уходит по каким‑то причинам: в связи с желанием просто прекратить свою государственную деятельность, как сделал это Борис Николаевич Ельцин, либо в связи с окончанием срока полномочий, у нас проводится прямое тайное голосование всего населения страны. Так будет и здесь. Конечно, кого‑то действующий руководитель всегда поддерживает, и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа, но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации, - уточнил Путин.

Также он отметил тот факт, что в 2000 году был исполняющим обязанности президента.

- Я был исполняющим обязанности, а для того, чтобы избраться и быть полноценным главой государства, надо было пойти на выборы, что я и сделал. Я благодарен гражданам России, что они доверили мне тогда и в последующие годы на выборах находиться во главе Российского государства – это огромная честь, - заключил Путин.

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