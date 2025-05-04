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Мир

Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 17:54 Фото: akorda.kz
Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно размышляет о преемнике, но решать, кто возглавит страну, будет народ, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава РФ рассказал в документальном фильме, который про него сняли российские журналисты, пишет РИА Новости.

"Я всегда об этом думаю. Можно как угодно к этому относиться, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", – сказал Путин.

Он добавил, что в стране должны появиться несколько человек, которые смогли бы добиться доверия.

Владимир Путин впервые стал президентом России в 2000 году и был им до 2008 года. Затем он вновь возглавил РФ в 2012 году. По итогам выборов в марте 2024 года переизбрался на этот пост еще на шесть лет.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии в честь Дня Победы, которое анонсировали в России.

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Андрей Дюсупов
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