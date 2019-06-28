Вокзал Алматы-2 станет транспортным хабом

Вокзал имеет огромный потенциал, который не используется в должной мере.

Рядом с железнодорожным вокзалом Алматы-2, переходящим с 1 июля в собственность города, появится большой транспортный хаб, передает Zakon.kz.

Об этом на встрече с журналистами сообщил новый директор "Алматыэлектротранс" Гани Тажиев.

- Мы приобрели здание Казпочты, в котором мы будем организовывать транспортный хаб. Он расположен в непосредственной близости с вокзалом Алматы-2, имеет огромный потенциал, участок большой. Есть возможность для пригородных автобусов останавливаться, людям будет удобно пересаживаться. В этом хабе постараемся собрать все сервисы по питанию, другим видам услуг, которые будут необходимы при перемещении людей из одного города в другой, та же почта останется. -Почта с вокзала никуда не денется, там есть EMS, - сказал Гани Тажиев.

Вокзал имеет огромный потенциал, который не используется в должной мере. По данным Тажиева, сейчас пассажиропоток Алматы-2 составляет 3500 человек в день. Но с запуском транспортного хаба эта цифра увеличится, вокзал будет удобным и комфортным.

Что касается Алматы-1, то там пассажиропоток 11 тыс. в день, но техническое состояние сейчас не самое лучшее. Он с 1 июля также переходит в собственность акимата Алматы, будет реконструирован.

-Город примет на себя финансовую часть по реконструкции этих вокзалов. По плану в следующем году начнется реконструкция. КТЖ дополнительно передаст городу ПСД, она подлежит корректировке и должна быть согласована с архитектурным управлением, - сообщил Тажиев.

Еще один автовокзал появится на западной границе города на пересечении улиц Ашимова и Райымбека. Там же будет конечная метро и LRT, въезжающие в город люди из пригородных населенных пунктов и других городов смогут оставить свои личные авто и пересесть на комфортный и быстрый общественный транспорт.

Новый генеральный директор муниципального транспортного предприятия "Алматыэлектротранс" Гани Тажиев - выпускник Алматинского института железнодорожного транспорта по специальности "Вагоностроение и вагонное хозяйство" и КазНУ им. Аль-Фараби по специальности "Юриспруденция". Имеет степень кандидата технических наук.

Трудовую деятельность он начал в 1992 году мастером участка станции "Алматы-2". С 1994 по 2005 год работал заместителем генерального директора по финансово-правовым вопросам ОАО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова". В разные годы трудился в частном секторе.

С 2017 года в структуре ТОО "Алматыэлектротранс" исполнял обязанности директора Управления по проекту ЛРТ и заместителя гендиректора по стратегическому развитию.

Женат, воспитывает троих детей.

Ранее занимавший должность гендиректора ТОО "АлматыЭлектроТранс" Ризван Цинаев назначен членом наблюдательного совета компании.

Альберт Ахметов

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