Мамин обратился к депутатам Парламента с предложением о продлении парламентской сессии

Депутаты Парламента РК единогласно приняли решение.

Под председательством спикера Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулина состоялось совместное заседание Палат Парламента РК, в ходе которого Премьер-Министр РК Аскар Мамин обратился к депутатам с предложением о продлении работы четвертой сессии VI созыва, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев на основе преемственности продолжает социальную стратегию Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и принимает меры, направленные на решение актуальных проблем населения. Президент подписал Указ о мерах по снижению долговой нагрузки малообеспеченных граждан, — сказал Премьер-Министр, отметив, что благодаря этому решению будет оказана помощь гражданам с низким уровнем дохода.

По поручению Главы государства Правительством РК в целях повышения благосостояния населения разработан пакет срочных мер для решения актуальных социальных проблем населения. В частности, благодаря реализации данных мер до конца текущего года более 300 тыс. безработных граждан будут охвачены мерами трудоустройства через обучение по программам "Бастау бизнес" и "Жас кәсіпкер".

Кроме того, будут предприняты меры по развитию индивидуальных предпринимателей через предоставление им долгосрочных кредитов и грантов, по повышению эффективности оказания социальной помощи, по увеличению строительства арендного жилья в 2 раза для малоимущих семей (20 тыс. квартир в год), по увеличению строительства арендного жилья в 3 раза для работающей молодежи (с 1 тыс. 3 тыс. квартир в год). Для детей из малообеспеченных семей будет реализован комплекс мер социальной поддержки, в том числе выделение в текущем году 5 тыс. образовательных грантов и обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте.

- Для реализации указанных важных мер необходимо внести изменения в закон "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы". В связи с этим, для рассмотрения внесения изменений в бюджет, прошу пересмотреть вопрос о продлении срока работы сессии Парламента, — сказал Аскар Мамин.

Депутаты Парламента РК единогласно приняли решение о продлении работы четвертой сессии VI созыва до 5 июля 2019 года.

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