Диверсией в Арыси и не пахло – генерал-майор авиации Сармантай Нургажин

"Раз население допущено в Арысь, значит, город обезврежен".

Генерал-майор авиации запаса, ныне директор Бурундайского аэропорта, директор ТОО "Альтаир Эйр" Сармантай Нургажин был главным инженером авиации знаменитой легендарной 40-й армии, заместителем командующего Военно-воздушными силами РК. В эксклюзивном интервью Zakon.kz он комментирует события, произошедшие в Арыси.

- Сармантай Кабдушевич, что такое арсенал Арысь?

- Арсенал Арысь - самый крупный в Казахстане, там накопилось миллионное состояние ракетно-артиллерийского и стрелкового вооружения. Всего в Казахстане три арсенала: в Арысе, Токрау под Балхашом и в Уштобе. В Уштобе находятся авиационные средства поражения.

Арсенал Арысь был сформирован при Советском Союзе. Накопление вооружения пошло в 70-80-е годы в связи с вводом ограниченного количества войск в Афганистан, затем в начале 90-х в связи с выводом советских войск из Германии, когда остаток всего арсенала был вывезен в Арысь.

А арсенал Токрау создали уже Вооруженные силы Республики Казахстан. Арсенал в Уштобе был создан по решению Главкома для обеспечения жизнедеятельности авиационных частей при выполнении учебных полетов и так далее.

- Почему было принято решение авиационные средства поражения, стрелковое и ракетно-артиллерийское вооружение накапливать в Казахстане, в том числе в Арыси?

- В бытность СССР 13-й государственный научно-исследовательский институт в Люберцах исследовал условия хранения средств авиационного, ракетно-артиллерийского вооружения, на основании чего руководством Министерства обороны СССР было принято решение накапливать арсеналы авиационной базы именно на территории Казахстана, поскольку климатические условия это позволяли.

По заключению этого НИИ буквально с нуля мы организовали базу хранения авиационной техники на аэродроме Талдыкургана, где за короткий период после вывода войск были законсервированы, заложены на хранение самолеты боевой авиации в количестве более 300 единиц.

Огромное количество ракетно-артиллерийского и стрелкового вооружения принял на себя и арсенал Арысь.

- В чем, по-вашему, была причина взрывов в Арыси?

- Как вы знаете, после событий в Арыси Президентом Токаевым была создана специальная комиссия, которая занимается их расследованием, также возбуждено уголовное дело, и уже озвучены предварительные причины взрывов, с которыми я полностью согласен. В качестве основной версии выдвигается пожар на объекте. Вторая версия - небрежность, халатность персонала и другие технические нарушения требований инструкций по хранению ракетно-артиллерийского вооружения, в частности, просроченные сроки хранения.

Боеприпасы должны храниться максимум 30 лет, затем их нужно переосвежать, переоснащать, потому что взрывчатое вещество в виде тротила в случае проникновения влаги, как бы не было герметично, а тем более, на открытом воздухе, или в случае резкого колебания температуры выпадает в осадок. И этот осадок в связи с тем, что он более тяжелый по составу, чем само взрывчатое вещество, очень восприимчив к ударным нагрузкам, от которых может сдетонировать. Поэтому как специалист, длительное время обслуживающий эти системы, считаю, что нужно тщательно проверить, насколько строго выполнялись требования инструкций.

- А, может, была диверсия? Вы не допускаете это?

- Там диверсией и не пахло. Раз был очаг пожара, как озвучил замминистра обороны, он же дал полную аналитику по этому вопросу, назвал причины, сказал, что этот пожар они не смогли потушить, и он перешел на открытую площадку, где хранились ракетно-артиллерийское вооружение, снаряды. Специалисты знают, при какой температуре взрывчатое вещество детонирует. Температура срабатывания взрывчатого вещества 75 градусов. Разлет снарядов при такой температуре очень неблагоприятный, поэтому нужно ликвидировать все источники срабатывания взрывчатых веществ.

- Судя по тому, что сегодня утром люди стали возвращаться в Арысь, источники срабатывания взрывчатых веществ ликвидированы.

- Да, конечно. Последние два дня в Арыси работал более 500 военных саперов, до этого было 250, потом из других частей подкинули и они вытащили десятки снарядов из частного сектора, это же бывший аул, который постепенно разрастался и сейчас превратился в город с населением 45 тысяч. Там строения все частные, таких фундаментальных домов как в Алматы, нет. И в каждом частном секторе дворы площадью до 10 соток.

Так вот, чтобы обследовать эти дворы, по поручению акима области весь город был разбит на 17 секторов. И раз сегодня население уже возвращается домой, значит, саперы обследовали каждый сектор, очистили все дворы. Они уложились в срок, причем своими силами. На заседании Совета Безопасности Первый Президент – Елбасы сказал, что город должны обезвредить до конца этой недели, до 28-29 июня.

До этого, как я прочитал в интернете, министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев переговорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу и тот пообещал, что при необходимости они могут оказать помощь. Но раз этого не произошло, значит, наши саперы обошлись своими силами и уложились в обозначенные сроки.

- Но люди боялись возвращаться в Арысь, опасаясь повторных взрывов, и по этому поводу даже устроили вчера митинги в Шымкенте.

- Если бы военные саперы не выполнили полный объем работы по очистке дворов и строений, то туда бы никого не допустили, а тем более, население. А раз население допущено, значит, населенный пункт обезврежен.

Повреждение 80 процентов объектов при взрывах говорит о том, что разлет снарядов носил массовый непредсказуемый характер. И те снаряды, которые разлетелись, могут упасть и не взорваться. Их обязательно надо найти. Думаю, саперы нашли, ведь без полного выполнения процедуры изыскания в населенном пункте разорвавшихся и не разорвавшихся ракетно-артиллерийских систем вооружения, никто не будет туда допущен. Министерство обороны контролирует это дело, прогнозирует.

- В Казахстане это первые такие взрывы боеприпасов?

- Да. В 2009-2015 годах были единичные случаи взрывов местного значения, произошедшие по халатности ответственных лиц, небрежной утилизации, но такой масштабной трагедии, которая затронула весь населенный пункт, к счастью, не было.

В Украине 2-3 года назад произошло аналогичное ЧП на основном арсенале, но они рассматривают это как диверсию.

- Может ли трагедия в Арыси отразиться на экологии и здоровье людей?

- Ни на экологии, ни на здоровье людей это не должно отразиться, ведь взрывчатые вещества практически во всех боеприпасах - хоть ракетно-артиллерийских, хоть авиационных средств – имеют тротиловый состав.

От редакции: Об этом говорят и результаты химического анализа, проведенного Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. Они показывают, что в пробах атмосферного воздуха превышений установленных норм предельно допустимых концентраций не обнаружено. "В настоящее время в Арыси нет радиации, атмосферный воздух чистый, вода и почва не загрязнены. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан гарантирует экологическую безопасность города", - информировал министр Магзум Мирзагалиев.

Читайте также - Министр экологии: Радиации в Арыси нет

- Сармантай Кабдушевич, каковы будут ваши рекомендации по дальнейшему обеспечению безопасности на арсенале Арысь?

- Первое - я полностью согласен и поддерживаю политику нашего Президента Касым-Жомарта Токаева в части того, что любой арсенал, какового бы масштаба он ни был, тем более, Арысь, где накоплено миллионное состояние ракетно-артиллерийского вооружения, должен быть от ближайшего населенного пункта на безопасной дистанции - не менее трех-пяти километров. Такая дистанция указана в инструкции, есть регламентирующий документ.

Также должны быть поставлены специальные заградительные опорные пункты, бетонированные хранилища, как, к примеру, мы в свое время сделали частично в Уштобе для авиационных арсеналов. Там для авиационных комплексов были построены бетонированные укрытия, где независимо от климатических условий, от влаги, от температурного воздействия в нормальных условиях хранятся авиационные средства поражения. Конечно, на это требуются средства, расходы, но это нужно сделать.

- В Арыси этого нет?

- К сожалению, нет. В Арыси миллионное состояние стрелкового, ракетно-артиллерийского вооружения базируется в основном на открытой площадке, что, по мнению наших российских коллег, может быть причиной случившейся трагедии. Это тоже как версию нужно рассматривать.

Поэтому я полностью поддерживаю Президента Токаева, он жесткие рамки поставил, что после того, как в Арыси будут выполнены все мероприятия, завершено расследование и другие процессуальные действия – обязательно нужно будет удалять этот арсенал от населенных пунктов.

Переброска арсенала потребует определенных финансовых ресурсов, не один-два миллиона тенге, а миллиарды, это я из опыта знаю. Во-первых, нужны будут железнодорожные вагоны, составы и так далее.

Во-вторых, на новом месте дислокации надо, хотим мы этого или нет, создать нормальную инфраструктуру для хранения, чтобы все соответствовало мерам противопожарной безопасности и мерам техники безопасности.

В-третьих, необходимо создать условия для обслуживающего персонала, вот тогда можно будет обеспечить безопасность казахстанцев. Я предугадываю, что это будет объемный проект и Министерство обороны, скорее всего, будет просить помощь и если таковое возникнет, мы, ветераны-генералы готовы оказывать хотя бы консультативную помощь, раз мы уже по режиму секретности не можем быть допущены в это дело.

Когда министром обороны был Даниал Ахметов, он попросил меня обследовать все базы. Особенно пристально попросил изучить аэродром Жетыген, арсеналы. Это все я выполнил. Вместе с генералом Владимиром Носановским, он тоже большой специалист в этом вопросе, мы сделали министру достаточное количество докладов. Но потом руководство минобороны сменилось и нам сказали, что в силу режима секретности мы уже не можем быть туда допущены. И на этом дело застопорилось.

Дальше отвечаю на ваш вопрос о том, что нужно делать по дальнейшему обеспечению безопасности в Арыси. После того, как комиссия закончит свою работу, в первую очередь необходимо будет разбраковать все это миллионное состояние средств стрелкового, ракетно-артиллерийского вооружения. Это тоже объемная работа, каждую партию нужно разобрать, сверить с документами, по годам выпуска. И если среди них будут просроченные, и есть опасность, что взрывчатые вещества даже независимо от внешних факторов могут сдетонировать, то их нужно отделять и срочно вывозить на утилизацию на полигон. Это самые наименьшие затратные меры. Ну а те партии, срок хранения которых уже подходит, нужно еще раз внимательно изучать и тут потребуется помощь россиян.

- Потому что в Казахстане нет таких специалистов?

- В Казахстане нет таких технических средств, чтобы проверить внутреннее состояние взрывчатых веществ.

- Как часто должны проверяться арсеналы?

- Раньше замминистра обороны со своим аппаратом управления вооружения обязательно раз в год проводил проверку. Проверял все арсеналы, причем профессионально: условия хранения, уровень подготовки специалистов и прочие вопросы, которые влияли на боеготовность. Итоги проверок записывались в формулярах, которые были у командиров воинских частей. Отдельно составлялся акт проверки, который регистрировался и один экземпляр оставался у проверяющих, другой - в части. Но после упразднения должности замминистра по вооружению и управления вооружения, ни одной такой проверки в частях не было проведено. Проверки не проводились с 2000 года. Это части центрального подчинения, а их было 13 и три арсенала, которые я вам назвал выше – в Арысе, Токрау и Уштобе. Это аукнулось тем, что перестало поступать достаточное финансирование на эти цели и командиры частей были вынуждены латать дыры.

Естественно, отсутствие проверок арсеналов и баз центрального подчинения отразилось на кадрах. Раньше в этих арсеналах в школах младших специалистов готовили персонал среднего звена – сержантский состав.

Офицеры подбирались в арсеналы на должность командиров баз хранения или на другие должности по ротации через военный совет управления вооружения и через аттестацию. То есть кандидатуры непосредственно согласовывались с замминистра по вооружению, плюс аттестация.

Аттестация была очень серьезным делом, проверяли профессионалы и ни один офицер, который не соответствовал предъявляемым требованиям, не мог ее пройти. Главным требованием было знание регламентирующих документов и прохождение всех должностных ступеней, начиная с самых низов. Вот я, к примеру, был сначала бортовым техником вертолета, потом начальником группы, потом инженером эскадрильи, потом начальником ТЭЧ. В общем, все ступени прошел, как положено. Сейчас этого нет, в итоге ослаблено требование к подготовленности офицеров при назначении на руководящие должности в арсеналы и части центрального подчинения. Это тоже больной вопрос и его нужно решать.

Торгын Нурсеитова

P.S.

Когда готовилось это интервью, стало известно, что министр обороны РК Нурлан Ермекбаев заявил, что арсенал в Арыси будет ликвидирован, оставшиеся инженерные боеприпасы будут распределены по другим хранилищам в Казахстане.

Также читайте - Арсенала с оружием в Арыси не будет - министр обороны РК

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!