Байбек назначен первым заместителем председателя "Nur Otan"

Ранее эту должность занимал Маулен Ашимбаев.

Фото : Службой по связям с общественностью акимата Алматы

Бауыржан Байбек назначен первым заместителем председателя партии "Nur Otan", передает Zakon.kz.

С 9 августа 2018 года он занимал должность акима Алматы. С 2013 по 2015 годы являлся первым заместителем председателя партии.

Ранее было заявлено, что Указом главы государства Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу.

Нурсултан Назарбаев представил нового первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека pic.twitter.com/DnjBmhXzDy — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 29 июня 2019 г.

Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы родился 19 марта 1974 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Институт Гете по программе "Болашак" (г. Бремен, 1995)

Специальность - "Немецкий язык"

· Высшая музыкальная школа г. Любек (1998, по программе "Болашак")

Педагог

· Центрально-Азиатский Университет (2002, заочно)

Экономист-международник

· Дипломатический ранг - "Советник I класса"

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат политических наук

· Почетный профессор "Евразийского экономического клуба ученых"

Трудовой стаж:

· Референт, атташе Генерального консульства Республики Казахстан в г. Франкфурт на Майне, 3-ий секретарь экономического отделения Посольства Республики Казахстан в ФРГ в г. Берлине (1999-2002);

· Эксперт Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2003);

· Заведующий сектором информации и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2003);

· Главный инспектор Протокола Президента Республики Казахстан (2004-2006);

· Шеф Протокола Президента Республики Казахстан (02.2006-08.2009);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (24.08.2009-01.2013);

· Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" (01.2013-08.2015);

· Аким города Алматы (09.08.2015, полномочия продлены с 17.06.2019)

Прочие должности:

· Председатель Совета Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" (с 2008);

· Президент Ассоциации выпускников международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" (с 15.11.2008);

· Председатель попечительского совета КазГЮУ;

· Член Постоянного Комитета МКАПП (с 2013);

· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Партийная принадлежность:

· Член Бюро Политического совета партии "Нұр Отан" (2013, переизбран с 03.2019);

· Председатель Алматинского городского филиала партии "Нұр Отан" (с 09.2015)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Курмет" (15.12.2008); Орден "Парасат" (15.12.2014);

· Медали: "10 лет Конституции Республики Казахстан", "10 лет Астане" (01.07.2008), "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл";

· Почетный знак "Тіл жанашыры"; Нагрудный знак "Елімжан";

· Благодарственные грамоты Президента Республики Казахстан

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор книг "Государственный протокол Республики Казахстан" (2004, в соавт.), "Руководство по Государственному протоколу Республики Казахстан" (2005), составитель двух изданий книги "Один год Президента";

· Статьи по различным вопросам политической науки

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