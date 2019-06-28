Байбек освобожден от должности акима Алматы

Он был акимом мегаполиса с 9 августа 2015 года.

Бауыржана Байбека освобожден от должности главы Алматы, передает Zakon.kz.

- Указом Главы государства Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу, - говорится на сайте Акорды.

Он был акимом мегаполиса с 9 августа 2015 года.

Бауыржан Кыдыргалиулы родился 19 марта 1974 в Алма-Ате.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Институт Гете по программе "Болашак" (г. Бремен, 1995)

Специальность - "Немецкий язык"

Высшая музыкальная школа г. Любек (1998, по программе "Болашак")

Педагог

Центрально-Азиатский Университет (2002, заочно)

Экономист-международник

Дипломатический ранг - "Советник I класса"

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат политических наук

Почетный профессор "Евразийского экономического клуба ученых"

Трудовой стаж:

Референт, атташе Генерального консульства Республики Казахстан в г. Франкфурт на Майне, 3-ий секретарь экономического отделения Посольства Республики Казахстан в ФРГ в г. Берлине (1999-2002);

Эксперт Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2003);

Заведующий сектором информации и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2003);

Главный инспектор Протокола Президента Республики Казахстан (2004-2006);

Шеф Протокола Президента Республики Казахстан (02.2006-08.2009);

Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (24.08.2009-01.2013);

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" (01.2013-08.2015);

Аким города Алматы (09.08.2015, полномочия продлены с 17.06.2019)

Прочие должности:

Председатель Совета Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" (с 2008);

Президент Ассоциации выпускников международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" (с 15.11.2008);

Председатель попечительского совета КазГЮУ;

Член Постоянного Комитета МКАПП (с 2013);

Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Партийная принадлежность:

Член Бюро Политического совета партии "Нұр Отан" (2013, переизбран с 03.2019);

Председатель Алматинского городского филиала партии "Нұр Отан" (с 09.2015).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден "Курмет" (15.12.2008); Орден "Парасат" (15.12.2014);

Медали: "10 лет Конституции Республики Казахстан", "10 лет Астане" (01.07.2008), "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл";

Почетный знак "Тіл жанашыры"; Нагрудный знак "Елімжан";

Благодарственные грамоты Президента Республики Казахстан

Научные, литературные труды, публикации:

Автор книг "Государственный протокол Республики Казахстан" (2004, в соавт.), "Руководство по Государственному протоколу Республики Казахстан" (2005), составитель двух изданий книги "Один год Президента";

Статьи по различным вопросам политической науки.

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