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Политика

Ерболат Досаев освобожден от должности акима Алматы

Ерболат Досаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 09:01 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 24 мая 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ерболата Досаева от должности акима Алматы. Он занимал этот пост с 31 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Официальное заявление опубликовано в Telegram-канале Акорды.

"Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности акима города Алматы", – говорится в публикации.

Днем ранее, 23 мая, появилась следующая информация: в Алматы состоится собрание депутатов маслихата города VIII созыва. На повестке – дача согласия на назначение акима города.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 09:01
Ерболат Досаев назначен акимом Алматы

Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алматы. В 1993 году окончил Алматинский энергетический институт, а также Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности "Инженер электронной техники".

Начинал карьеру в частных компаниях. Так, в 1997 году стал генеральным директором корпорации "Акцепт". После был заместителем председателя правления "Банк Туран-Алем" и председателем правления "Алматинский торгово-финансовый банк".

Уже в 1998 году он стал советником премьер-министра, а потом вице-министром энергетики, индустрии и торговли.

В 2000 году получил должность вице-министра финансов Казахстана.

Май 2001 года – март 2002 года – председатель совета директоров АО "Банк развития Казахстана". В ноябре 2001 года также становится председателем Агентства по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В июне 2003 года Досаева назначают на должность министра финансов, а в апреле 2004 года он становится министром здравоохранения.

В 2006-2012 годах – председатель совета директоров "КазИнвестБанк".

С сентября 2012 года министр экономического развития и торговли (в дальнейшем министр экономики и бюджетного планирования).

6 августа 2014 года – министр национальной экономики.

В 2016 году возглавляет национальный управляющий холдинг "Байтерек".

29 августа 2017 года становится заместителем премьер-министра.

С 25 февраля 2019 года по 31 января 2022 года – председатель Национального банка.

С 31 января 2022 года указом президента возглавляет акимат Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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