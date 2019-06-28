Нацбанк РК: Рассылка о новой валюте в Казахстане - фейк
Распространяется информация о переходе Казахстана в августе 2019 года на новую валюту – алтын и об обесценивании тенге.
Национальный Банк Республики Казахстан сделал обратился к казахстанцам с официальным заявлением касательно распространения заведомо ложной информации, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время в социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется информация о переходе Казахстана в августе 2019 года на новую валюту – алтын и об обесценивании тенге. Неизвестный голос в аудиосообщении в очередной раз призывает казахстанцев в срочном порядке конвертировать сбережения в доллары или оформлять новые займы на покупку автомашин, квартир и т.д.
- Национальный Банк официально сообщает, что данная информация является недостоверной, провокационной и призывающий к экономической диверсии, - говорится в обращении.
Нацбанк просит казахстанцев: в случае опознания голоса на аудиосообщениях, связаться с ними:
- по номеру +7 727 2704 591
- в дайректе официальных страницы Национального Банка в социальных сетях:
Facebook - https://www.facebook.com/nationalbankkz/
https://www.facebook.com/ulttykbanki/
Instagram - https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan/
- NBK Online - инструмент для взаимодействия населения
http://nbkonline.nationalbank.kz/kz
Национальный Банк Казахстана обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации.
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