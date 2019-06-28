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Аскар Мамин представил активу Кызылординской области нового акима

Представляя активу Кызылординской области нового акима региона, Аскар Мамин отметил большой опыт работы Куанышбека Искакова на региональном и центральном уровнях.

Фото : primeminister.kz28 июня 2019, 21:42

Премьер-министр РК Аскар Мамин по поручению Главы государства принял участие во внеочередном заседании маслихата Кызылординской области, в ходе которого зачитал письмо Президента РК Касым-Жомарта Токаева о предложении назначить Куанышбека Искакова на должность акима региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

Согласно итогам голосования, депутаты маслихата единогласно поддержали предложенную Президентом РК кандидатуру.

На встрече с активом Кызылординской области Глава Правительства РК поблагодарил К. Кушербаева за большую проделанную работу по развитию региона и пожелал успехов в новой должности — руководителя Администрации Президента РК.

- Крымбек Кушербаев возглавлял Кызылординскую область на протяжении шести лет, внес значимый вклад в социально-экономическое развитие региона. За это время были реализованы крупные инфраструктурные и промышленные проекты. Приняты эффективные меры по развитию социальной сферы, — сказал Аскар Мамин.

Представляя активу Кызылординской области нового акима региона, Аскар Мамин отметил большой опыт работы Куанышбека Искакова на региональном и центральном уровнях: с 2015 года занимал должность заместителя акима Кызылординской области, длительное время работал в системе Министерства финансов РК.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что перед Кызылординской областью стоят задачи по реализации инициатив Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева по повышению качества жизни населения и исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению стабильного экономического роста путем реализации имеющегося потенциала. Новому акиму совместно с активом региона и депутатами маслихата поручено приложить все необходимые усилия.

Куанышбек Искаков был назначен акимом Кызылординской области.


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