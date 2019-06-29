Житель Актау подает в суд на алматинских полицейских

Приехал за характеристикой к участковому, а узнал, что фигурирует в уголовном деле.

Житель Актау намерен подать в суд на Алматинских полицейских. Азамат Исмаилов случайно узнал, что уже пять лет является главным подозреваемым по уголовному делу. Стражи порядка полагают, что, находясь в Алматы, он якобы украл у девушки планшет. Сам молодой человек уверяет, на момент кражи был в другом конце страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Приехал за характеристикой к участковому, а узнал, что фигурирует в уголовном деле. Жителю Актау Азамату Исмаилову рассказали, что его подозревают в краже планшета у девушки. История произошла еще в 2014-ом на рынке Алматы. Для доказательства своей непричастности Азамат поехал в один из алматинских РОВД.

- Там Кайрат, начальник РОВД был, я с ним созванивался, он меня принял. Очную ставку провели с девушкой, которая заявление написала, и охранника позвали, который поймал этого вора. С ними очную ставку провели. Меня они не узнали. Первый раз видели, - рассказывает житель города Актау Азамат Исмаилов.

После очной ставки алматинские полицейские обещали в ситуации разобраться и удалить его из базы подозреваемых. Однако, по словам молодого человека, он все еще числится в этом списке. В самом Департаменте полиции Алматы объясняют это тем, что в деле появились новые обстоятельства.

- Есть такой фактор: по вновь открывшимся обстоятельствам. К примеру, следствие у нас по каким-то уголовным делам может длиться месяцами, подозреваемые могут меняться. К примеру, на начальном этапе один подозреваемый, потом по вновь открывшимся обстоятельствам другой подозреваемый. Это процессуальная норма, но, если данный гражданин считает, что каким-то образом было нарушено его конституционное право, он может обжаловать действия, - поясняет официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

- Никакого ходатайства от органов уголовного преследования, вот именно на сегодняшний день, ко мне не поступало, к нам в управление не поступало и это я сказала Салтанат Азирбек. Я сказала, извините, у меня есть информационная система "Кадагалау", по которой поступает вся документация. На сегодняшний день никакого ходатайства у меня нет. В свою очередь, мы отправили запрос в Медеуский суд, о том, чтоб они нам подтвердили, поступало ли к ним дело 30 апреля, насколько я помню по базе 14 года, чтобы нам дали разъяснение. Если там поступало, чтоб они нам предоставили постановление в отношении данного лица, чтобы внести в базу данных корректировки, - говорит зам. начальника управления комитета генеральной прокуратуры РК по городу Алматы Жанара Есмагамбетова.

Азамат Исмаилов намерен подать исковое заявление в суд на полицейских Алматы с требованием возместить затраты по перелету и проживанию в мегаполисе.

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