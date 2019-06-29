Ливиец, чье фото в WhatsApp вызвало негодование у рабочих, попросил прощения
Он извиняется и говорит, что сожалеет, что пост вызвал такую реакцию.
Фото : Коллаж Zakon.kz29 июня 2019, 19:01
Иностранец, герой фото, которое стало причиной конфликта на Тенгизе, записал видео, где попросил прощения за фотографию, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовано в Instagram-паблике almatypress.
На видео он говорит, что не имел задних мыслей и просто выложил фотографию с коллегой. Также он просит прощения за то, что его пост вызвал такую реакцию у казахского народа, который он считает великим и доброжелательным.
Ранее рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering устроили беспорядки из-за его фото в WhatsApp.
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