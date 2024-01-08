Откровенные наряды Ирины Шейк вызвали негодование фанатов
Снимками с празднования своего 38-летия модель поделилась в Instagram. В одной из публикаций можно заметить Ирину Шейк в обтягивающем платье в сеточку и без нижнего белья.
В последующей публикации модель предстала в обтягивающем черном комбинезоне, который еле прикрывал область груди.
Подписчики супермодели выразили свое негодование в комментариях под публикациями:
- "Ира, емае, а что без лифчика-то".
- "Без лифчика больше не фоткайся, Ирина".
- "Шайхлисламова, ты слишком много деградировала".
Но большинство фолловеров закидали Ирину Шейк поздравлениями с днем рождения:
- "С днем рождения, королева".
- "С днем рождения, красавица".
- "Ирина, с днем рождения! Ты – лучшая".
- "Иришка, с днем рождения! Ты у нас самая красивая".
- "С днем варенья самую красивую, грациозную Ирину, мы вас любим!"
- "С днем рождения, Ириша! Будь счастливой, самая красивая малышка планеты".
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Отметим, что это не первый случай, когда наряды, выбранные Ириной Шейк, не совсем приходятся по вкусу ее фанатов. К примеру, в мае 2023 года подписчиков шокировали обнаженные наряды модели, в которых она появилась в Каннах. А в начале декабря того же года вопросы у фолловеров вызвали не наряды от популярных брендов, а позы иконы модной индустрии.