Откровенные наряды Ирины Шейк вызвали негодование фанатов

Известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), которой 6 января 2024 года исполнилось 38 лет, вызвала негодование своих фанатов откровенными нарядами, которые она выбрала на день рождения, сообщает Zakon.kz.

Снимками с празднования своего 38-летия модель поделилась в Instagram. В одной из публикаций можно заметить Ирину Шейк в обтягивающем платье в сеточку и без нижнего белья.

В последующей публикации модель предстала в обтягивающем черном комбинезоне, который еле прикрывал область груди.

Подписчики супермодели выразили свое негодование в комментариях под публикациями:

"Ира, емае, а что без лифчика-то".

"Без лифчика больше не фоткайся, Ирина".

"Шайхлисламова, ты слишком много деградировала".

Но большинство фолловеров закидали Ирину Шейк поздравлениями с днем рождения:

"С днем рождения, королева".

"С днем рождения, красавица".

"Ирина, с днем рождения! Ты – лучшая".

"Иришка, с днем рождения! Ты у нас самая красивая".

"С днем варенья самую красивую, грациозную Ирину, мы вас любим!"

"С днем рождения, Ириша! Будь счастливой, самая красивая малышка планеты".

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Отметим, что это не первый случай, когда наряды, выбранные Ириной Шейк, не совсем приходятся по вкусу ее фанатов. К примеру, в мае 2023 года подписчиков шокировали обнаженные наряды модели, в которых она появилась в Каннах. А в начале декабря того же года вопросы у фолловеров вызвали не наряды от популярных брендов, а позы иконы модной индустрии.