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Жена шейха Дубая сбежала из ОАЭ прихватив $40 млн

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум обратился к германским властям с просьбой вернуть супругу на родину.

Фото : u-royalty.livejournal.com29 июня 2019, 20:20

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в Германию, прихватив с собой £31 млн ($39,3 млн), передает ТАСС.

По данным британского таблоида The Sun принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля. Сообщается, что вместе с одиннадцатилетней дочерью и семилетним сыном она бежала в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод.

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум обратился к германским властям с просьбой вернуть супругу на родину, однако официальный Берлин отказался сделать это. Согласно информации издания, принцесса Хайя в данный момент находится под защитой местных служб безопасности.

Это не первый скандал в семействе эмира Дубая. С 2000 года на публике не появляется одна из дочерей шейха Шамса Аль Мактум после того, как в том же году она попыталась сбежать из дома отца.


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