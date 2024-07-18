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Принцесса Дубая объявила мужу о разводе через социальные сети

принцесса Дубая разводится с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 20:44 Фото: Instagram/hhshmahra
Дочь эмира Дубая, принцесса Махра бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, через социальные сети объявила о разводе с Мохаммедом бин Рашидом бин Мана Аль Мактумом, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала картинку с текстом, в котором обратилась к супругу.

"Дорогой муж. Поскольку ты занят другими, настоящим я объявляю о нашем разводе! Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой, я развожусь с тобой. Будь осторожен. Твоя бывшая жена", – написала дочь эмира Дубая.

Пара уже поторопилась отписаться друг от друга в социальных сетях, а также удалить все совместные снимки. Однако официально они не давали комментарии.

Отметим, что не менее громким оказался и развод Алсу. 27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Сначала это шокировало поклонников певицы и они сочувствовали ей. Но спустя некоторое время фанаты отметили, что расторжение брака исполнительнице хита "Зимний сон" пошло на пользу.

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