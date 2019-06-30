Казахстанские синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Местами ожидается дождь, в остальных регионах устойчиво сохраняется жара.

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на воскресенье, 30 июня, передает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на западе и востоке республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на севере местами – туман.

В Костанайской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, днем в Кызылординской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Мангыстауской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с. В Карагандинской области местами ожидается туман, сухая гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, местами в Актюбинской Атырауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Актюбинской, местами Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +34, частично облачно.

Погода в Нур-Султане: +25, преимущественно ясно.

Полный прогноз погоды на 30 июня.

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