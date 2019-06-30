В Талдыкоргане полицейские спасли тонувшего в реке подростка

Мальчика удалось рассмотреть на середине реки.

Полицейские Талдыкоргана спасли 11-летнего подростка, который, купаясь, чуть не погиб в реке Каратал, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции Алматинской области.

По утверждению стражей правопорядка, 11-летнего Кирилла Князева удалось спасти благодаря своевременному обращению его родных в полицию. В настоящее время подросток жив, невредим и находится среди своих родных.

Мама Кирилла сразу же подняла тревогу, когда ушедший за хлебом сын не вернулся домой. Вещи мальчика и купленные им продукты его родные обнаружили у моста через реку Каратал. Вызванные к месту происшествия полицейские сразу же организовали поисковые мероприятия. И в итоге мальчика удалось рассмотреть на середине реки, сильное течением которой далеко унесло его от места купания.

- Нашим патрульным Айдару Карабаланову, Руслану Тезекбаеву и бойцу СОБР Нурболу Мегзаму, несмотря на сильное течение, удалось доплыть до тонущего мальчика и вытащить его из воды уже у следующего моста, расположенного в двух километрах, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В свою очередь, родные Кирилла выразили сотрудникам полиции признательность и благодарность за его спасение.

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