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Подростка унесло на льдине на реке Иртыш

Подростка унесло на льдине на реке Иртыш, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 19:47 Фото: pixabay
На реке Иртыш сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области 21 марта спасли 11-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, подросток забрался на льдину, которая откололась и отплыла от берега на три метра.

"Спасатели Шынгыс Смагулов и Ринат Турганов, получив сообщение, незамедлительно поспешили на помощь. Прибыв на место, совместно с сотрудниками полиции, благодаря спасательной веревке им удалось благополучно доставить ребенка на берег", – говорится в сообщении. 


МЧС призвало граждан не оставлять детей без присмотра и соблюдать все правила безопасности на льду.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Сутки искали пропавшего пятилетнего мальчика в Туркестанской области. 17 марта его тело обнаружили в арыке. 

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