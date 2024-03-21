Подростка унесло на льдине на реке Иртыш

На реке Иртыш сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области 21 марта спасли 11-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, подросток забрался на льдину, которая откололась и отплыла от берега на три метра.



"Спасатели Шынгыс Смагулов и Ринат Турганов, получив сообщение, незамедлительно поспешили на помощь. Прибыв на место, совместно с сотрудниками полиции, благодаря спасательной веревке им удалось благополучно доставить ребенка на берег", – говорится в сообщении.





МЧС призвало граждан не оставлять детей без присмотра и соблюдать все правила безопасности на льду.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Сутки искали пропавшего пятилетнего мальчика в Туркестанской области. 17 марта его тело обнаружили в арыке.