Подростка унесло на льдине на реке Иртыш
Фото: pixabay
На реке Иртыш сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области 21 марта спасли 11-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, подросток забрался на льдину, которая откололась и отплыла от берега на три метра.
"Спасатели Шынгыс Смагулов и Ринат Турганов, получив сообщение, незамедлительно поспешили на помощь. Прибыв на место, совместно с сотрудниками полиции, благодаря спасательной веревке им удалось благополучно доставить ребенка на берег", – говорится в сообщении.
МЧС призвало граждан не оставлять детей без присмотра и соблюдать все правила безопасности на льду.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Сутки искали пропавшего пятилетнего мальчика в Туркестанской области. 17 марта его тело обнаружили в арыке.
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