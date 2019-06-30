В Арысь отправился благотворительный караван от мечетей Алматы

В ходе благотворительной акции собраны 15 тонн вещей и продуктов и шесть миллионов тенге.

Мусульмане южного мегаполиса собрали для жителей города Арыси, пострадавших в результате взрыва боеприпасов, 15 тонн вещей и продуктов, а также шесть миллионов тенге. Данная благотворительная акция инициирована служителями мечетей города, сообщает Zakon.kz.

Как известно, 24 июня в городе Арыси Туркестанской области произошло чрезвычайное происшествие – взрыв боеприпасов, в результате чего было повреждено до 80 процентов домов и других объектов. В связи с возникшей с этой трагедией опасностью, жители города были вынуждены эвакуироваться в Шымкент. 28 июня территория Арыси была обезврежена военными саперами и жители смогли вернуться в свои дома. В настоящее время здесь идут восстановительные работы. Как заявили власти региона, на это потребуется примерно месяц.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верxовный муфтий Серикбай кажы Ораз призвал казахстанцев оказывать посильную помощь пострадавшим жителям Арыси и принять участие в масштабной республиканской благотворительной акции "АРЫСҚА ЖЫЛУ".

В ходе этой акции представителям алматинского джамагата удалось собрать 15 тонн нескоропортящихся продуктов, одежды, постельной принадлежности, предметов личной гигиены и, погрузив все это в большегрузную машину, отправить сегодня в Арысь.

Кроме этого, была организована материальная помощь. Прихожане и участливые граждане оставляли деньги в специальных ящиках, установленных в мечетяx, либо перечисляли на счет представительства Корпоративного фонда "Зекет" ДУМК по городу Шымкенту. В итоге было собрано около шести миллионов тенге. Средства будут полностью потрачены во благо жителей Арыси.

Главный уполномоченный имам города Алматы Еркинбек кари Керимбекулы в своем приветственном слове выразил благодарность всем алматинцам, которые остались неравнодушными к постигшей арысцев беде и дружно протянули руку помощи.

- Пусть Всевышний Аллах соxранит наш народ от бедствий, соxранит нам мир, покой, даст благополучие, процветание, - сказал имам. – Желаю всем силы и терпения. Арысь, мы с вами!

Также Еркинбек кари поблагодарил председателя республиканского движения "Акорда" Кайрата Сатыбалдыулы, бизнесменов, имамов и джамагаты мечетей за вклад в благотворительную акцию "Арысқа жылу".

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