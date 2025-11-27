В Алматы глава благотворительного фонда отправила ребенка просить деньги на рынке

В Алматы руководителя благотворительного фонда наказали за привлечение 15-летнего подростка к публичному сбору денег на городском рынке, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Верховного суда (ВС) 27 ноября 2025 года рассказали, что, обойдя установленные законом правила благотворительной деятельности, несовершеннолетний настойчиво призывал людей делать пожертвования, создавая шум и нарушая общественный порядок.

"Таким образом, подросток был поставлен в ситуацию, связанную с нарушением административного законодательства. По данному факту в отношении директора фонда было составлено административное производство по части 1 статьи 128 КоАП РК. В суде руководитель фонда признала вину и подтвердила обстоятельства, изложенные в материалах дела. Административное правонарушение подтверждено собранными доказательствами, а также объяснениями несовершеннолетнего и самой руководительницы", – сказано в сообщении.

Санкция по ч. 1 ст. 128 КоАП предусматривает штраф для физических лиц в размере 50 МРП (196 600 тенге).

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматы, учитывая характер правонарушения, данные о личности виновной и отсутствие отягчающих обстоятельств, признал ее виновной и назначил соответствующий штраф – более 196 тысяч тенге.

Похожий случай был в Астане: с помощью подростков в общественных местах собрали порядка 340 млн тенге.