Маленький рост, но большое сердце – одиннадцатилетний Айдос помогает жителям Арыси
Школа может гордится своим воспитанником.
Фото : Facebook30 июня 2019, 18:42
О маленьком герое рассказал на своей странице в Facebook советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, сообщает Zakon.kz.
Маленький Айдос Абсадык (11 лет) с первых дней разгружает фуры, формирует пакеты для каждой семьи, разносит воду грузчикам.
- Учится в 7 классе средней школы им Кожанова города Арыс. Школа может гордится своим воспитанником. У него маленький рост, но большое сердце, - пишет Сакен Калкаманов.
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