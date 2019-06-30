Маленький рост, но большое сердце – одиннадцатилетний Айдос помогает жителям Арыси

Школа может гордится своим воспитанником.

О маленьком герое рассказал на своей странице в Facebook советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, сообщает Zakon.kz.

Маленький Айдос Абсадык (11 лет) с первых дней разгружает фуры, формирует пакеты для каждой семьи, разносит воду грузчикам.

- Учится в 7 классе средней школы им Кожанова города Арыс. Школа может гордится своим воспитанником. У него маленький рост, но большое сердце, - пишет Сакен Калкаманов.

Все новости по теме читайте здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!