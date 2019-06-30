Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Маленький рост, но большое сердце – одиннадцатилетний Айдос помогает жителям Арыси

Школа может гордится своим воспитанником.

Фото : Facebook30 июня 2019, 18:42

О маленьком герое рассказал на своей странице в Facebook советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, сообщает Zakon.kz.

Маленький Айдос Абсадык (11 лет) с первых дней разгружает фуры, формирует пакеты для каждой семьи, разносит воду грузчикам.

- Учится в 7 классе средней школы им Кожанова города Арыс. Школа может гордится своим воспитанником. У него маленький рост, но большое сердце, - пишет Сакен Калкаманов.

Все новости по теме читайте здесь


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты