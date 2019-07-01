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США отказались от полной амнистии для Huawei

Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения.

Фото : hk01.com1 июля 2019, 01:21

Власти США сняли лишь часть санкций с китайской корпорации Huawei. Как уточнил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, американские компании смогут продавать ей те товары, что производятся и в других странах, передает ТАСС.

- Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Например, некоторые производители микропроцессоров в США продают продукцию категории, которая без ограничений доступна в других странах. Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США, - заявил Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

Президент США по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию. Трамп отметил, что на переговорах с Си Цзиньпином затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.


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