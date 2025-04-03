Казахстан инициирует консультации с США по вопросу пошлин – Минторговли

Министерство торговли и интеграции (МТИ) Казахстана сделало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров, сообщает Zakon.kz.

Оно опубликовано на сайте ведомства 3 апреля 2025 года.

"Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами Администрации США". Пресс-служба МТИ

По данным Бюро национальной статистики РК, по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США составил 4,2 млрд долларов, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд долларов). Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил 2 млрд долларов. Импорт товаров из США в РК составил 2,2 млрд долларов.

"Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами". Пресс-служба МТИ

В Минторговли пояснили, что дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов.

"В их числе – фосфор (в 2024 году экспорт составил 15,9 млн долларов), ферросилиций (12,7 млн долларов), линзы (4,1 млн долларов), пшеничная клейковина (4 млн долларов), нитрат аммония (2,4 млн долларов). Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США. Правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана". Пресс-служба МТИ

Также в ведомстве отметили, что Казахстан порядка 10 лет является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и строго придерживается ее принципов в реализации внешней торговой политики.

"В рамках двустороннего сотрудничества с США Казахстан обеспечивает равные и недискриминационные условия торговли в соответствии с международными обязательствами". Пресс-служба МТИ

2 апреля 2025 года в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну. Он показал таблицу, согласно которой размер пошлин варьируется от 10 до 50% в зависимости от страны. В "список Трампа" вошел и Казахстан (27%).

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Отметим, что всем тем государствам, которые захотят снизить пошлину до нуля, Дональд Трамп предложил решение.

"Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке. Потому что если вы строите свой завод, то ваш продукт в Америке не облагается пошлинами", – сказал американский лидер.

Тарифы вступят в силу 9 апреля.