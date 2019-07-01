Что изменилось в правилах безопасности на водоемах

Так, для недопущения нарушений отдыхающими правил поведения в общественных местах организуется дежурство патрульной полиции.

Министр внутренних дел РК своим приказом от 3 июня 2019 года внес изменения в Правила безопасности на водоемах, сообщает Zakon.kz.





В частности, говорится, что места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях устанавливаются местными исполнительными органами области (городов республиканского значения, столицы) по согласованию с уполномоченными органами в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с соблюдением экологических требований и безопасности жизни человека.

В соответствии с Водным кодексом РК местные представительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) в целях охраны жизни и здоровья граждан, с учетом особенностей региональных условий определяют места, где запрещены купание, забор воды для питьевых и хозяйственных нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах на водных объектах, расположенных на территории соответствующего региона.

Внесены изменения и в порядок обеспечения безопасности при пользовании водоемами для купания и отдыха.

В частности, говорится, что местные исполнительные органы:

- создают на коммунальных пляжах спасательные посты, пункты медицинской помощи и посты общественной безопасности;

- проводят инвентаризацию водоемов, используемых для купания и отдыха и закрепление их за конкретными владельцами;

- не допускается открытие мест отдыха на водоемах без наличия спасательных постов укомплектованных спасателями и оснащенных спасательным оборудованием и снаряжением, помещением для оказания первой медицинской помощи с дежурным медицинским персоналом и оснащенным необходимым инструментом и медикаментами и участком для купания детей;

- создают и оборудуют коммунальные и детские пляжи для купания и обучения плаванию детей;

- совместно с территориальными подразделениями привлекают добровольных спасателей в места массового отдыха на воде.

Для недопущения нарушений отдыхающими правил поведения в общественных местах по решению местных исполнительных органов организуется дежурство патрульной полиции.

При этом место отдыха на водоеме оборудуется:

- спасательным постом, укомплектованным спасателями и оснащенным спасательным оборудованием и снаряжением;

- участком для купания детей с глубиной не более 1,2 метров и обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах;

- громкоговорящими устройствами и телефонной связью;

- помещением для оказания первой медицинской помощи с дежурным медицинским персоналом и оснащенным необходимым инструментом и медикаментами;

- смотровыми вышками высотой, обеспечивающей охват всей контролируемой зоны обслуживания, с установкой от береговой полосы не более 20 метров.

Приказ введен в действие с 23 июня 2019 года.

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