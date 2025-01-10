Что изменилось в правилах безопасности на водоемах

И.о. министра по чрезвычайным ситуациям от 25 декабря 2024 года внес поправки в Правила безопасности на водоемах, сообщает Zakon.kz.

В правилах уточнены некоторые понятия:

ответственные за соблюдение требований Правил – владельцы (арендаторы, безвозмездные пользователи) водоемов, мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, инструктора и (или) тренеры, спасатели, местные исполнительные органы, а также физические и юридические лица, пользующиеся водоемами и (или) отдыхающие на них;

страховочный конец – плавучий линь длиной не менее 200 метров на катушке с петлей, предназначенный для страховки самого инструктора, который надевается на пояс или через плечо, также используемое совместно со спасательным кругом или спасательным жилетом;

водоемы – реки и приравненные к ним каналы, озера, водохранилища, пруды и другие внутренние водоемы, территориальные воды;

Добавлено новое понятие "купание" – погружение, плавание и нахождение в водоемах с целью обмывания, укрепления здоровья или отдыха.

Поправками предусматривается, что обследование и очистка дна участка акватории водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров, а также визуальный осмотр соответствия пляжа требованиям Правил, производится территориальными подразделениями или государственными учреждениями, находящимися в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты или организациями, имеющими водолазное оборудование и снаряжение для производства работ под водой, в присутствии представителей местных исполнительных органов и территориальных подразделений уполномоченного органа.

В местах массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях:

перед началом купального сезона проводится обследование и очистка дна участка акватории водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров, по итогам которого территориальными подразделениями уполномоченного органа выдается акт обследования пляжа, который является действительным при наличии всех подписей;

создаются посты охраны (по инициативе организатора места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях);

устанавливаются кабины для переодевания (1 на 50 человек), уборные (1 на 50 человек, на расстоянии не менее 50 метров и не более 150 метров от места купания), лежаки, тенты и навесы от солнца (по инициативе организатора места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях);

устанавливаются громкоговорящие устройства, телефонная связь и система видео фиксации с охватом всей зоны обслуживания (система видео фиксации устанавливается по инициативе организатора места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях).

Помимо этого, поправками вводится запрет на нахождение, управление судном (в том числе маломерным), водным транспортом без надетых и пристегнутых спасательных жилетов на лицах, находящихся на судне (в том числе маломерном), водном транспорте или буксируемом плавательном средстве.

Также в правилах уточнено описание знаков безопасности:

Место купания! – В зеленой окружности на белом фоне. Надпись сверху. Под надписью (с указанием границ заплыва в метрах) изображен плывущий человек. Знак укрепляется на столбе белого цвета.

– В зеленой окружности на белом фоне. Надпись сверху. Под надписью (с указанием границ заплыва в метрах) изображен плывущий человек. Знак укрепляется на столбе белого цвета. Место купания детей! – В зеленой окружности на белом фоне. Надпись сверху. Под надписью (с указанием границ заплыва в метрах) изображены двое детей, стоящие в воде. Знак укрепляется на столбе белого цвета.

– В зеленой окружности на белом фоне. Надпись сверху. Под надписью (с указанием границ заплыва в метрах) изображены двое детей, стоящие в воде. Знак укрепляется на столбе белого цвета. Купание запрещено! – В красной окружности на белом фоне. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. Изображение перечеркнуто красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Знак укрепляется на столбе красного цвета.

– В красной окружности на белом фоне. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. Изображение перечеркнуто красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Знак укрепляется на столбе красного цвета. Переход (переезд) по льду разрешается! – Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись посредине, белая. Знак укрепляется на столбе белого цвета

– Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись посредине, белая. Знак укрепляется на столбе белого цвета Переход (переезд) по льду запрещен! – Весь покрашен в красный цвет. Надпись посредине белая. Знак укрепляется на столбе красного цвета.

– Весь покрашен в красный цвет. Надпись посредине белая. Знак укрепляется на столбе красного цвета. Не создавать волнение! – Внутри красной окружности на белом фоне изображены две волны черного цвета, перечеркнутые красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета.

– Внутри красной окружности на белом фоне изображены две волны черного цвета, перечеркнутые красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета. Нырять запрещено! – В красной окружности на белом фоне. Надпись сверху. Ниже изображен ныряющий человек. Изображение перечеркнуто красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Знак укрепляется на столбе красного цвета.

– В красной окружности на белом фоне. Надпись сверху. Ниже изображен ныряющий человек. Изображение перечеркнуто красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Знак укрепляется на столбе красного цвета. Движение маломерных судов запрещено! – Внутри красной окружности на белом фоне изображена лодка с подвесным мотором черного цвета, перечеркнутая красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета.

– Внутри красной окружности на белом фоне изображена лодка с подвесным мотором черного цвета, перечеркнутая красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета. Стоянка и остановка маломерных судов запрещена! – Внутри красной окружности на белом фоне изображена буква "Р" черного цвета, перечеркнутая красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета.

– Внутри красной окружности на белом фоне изображена буква "Р" черного цвета, перечеркнутая красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета. Опасно! Водоворот! – Внутри красной окружности на белом фоне. Надпись черного цвета сверху "Опасно!" Надпись снизу "Водоворот!". Плавающий знак выставляется в районе резкого перепада глубин в 5-10 метрах от уреза воды.

– Внутри красной окружности на белом фоне. Надпись черного цвета сверху "Опасно!" Надпись снизу "Водоворот!". Плавающий знак выставляется в районе резкого перепада глубин в 5-10 метрах от уреза воды. Якорь не бросать! – Внутри красной окружности на белом фоне изображен якорь черного цвета, перечеркнутый красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета.

– Внутри красной окружности на белом фоне изображен якорь черного цвета, перечеркнутый красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета. Осторожно, тонкий лед! – В красной окружности на белом фоне. Надпись сверху. Ниже изображен человек, падающий под лед. Изображение перечеркнуто красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Знак укрепляется на столбе красного цвета.

Кроме того, в документе обновлена форма уведомления о проведении массового мероприятия на водоемах.

Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.