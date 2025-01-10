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Право

Что изменилось в правилах безопасности на водоемах

Озеро Алаколь, пляж, зона отдыха на озере Алаколь, зоны отдыха на озере Алаколь, базы отдыха на озере Алаколь, база отдыха на озере Алаколь, отдых, туризм, лето, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 09:24 Фото: primeminister.kz
И.о. министра по чрезвычайным ситуациям от 25 декабря 2024 года внес поправки в Правила безопасности на водоемах, сообщает Zakon.kz.

В правилах уточнены некоторые понятия:

  • ответственные за соблюдение требований Правил – владельцы (арендаторы, безвозмездные пользователи) водоемов, мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, инструктора и (или) тренеры, спасатели, местные исполнительные органы, а также физические и юридические лица, пользующиеся водоемами и (или) отдыхающие на них;
  • страховочный конец – плавучий линь длиной не менее 200 метров на катушке с петлей, предназначенный для страховки самого инструктора, который надевается на пояс или через плечо, также используемое совместно со спасательным кругом или спасательным жилетом;
  • водоемы – реки и приравненные к ним каналы, озера, водохранилища, пруды и другие внутренние водоемы, территориальные воды;

Добавлено новое понятие "купание" – погружение, плавание и нахождение в водоемах с целью обмывания, укрепления здоровья или отдыха.

Поправками предусматривается, что обследование и очистка дна участка акватории водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров, а также визуальный осмотр соответствия пляжа требованиям Правил, производится территориальными подразделениями или государственными учреждениями, находящимися в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты или организациями, имеющими водолазное оборудование и снаряжение для производства работ под водой, в присутствии представителей местных исполнительных органов и территориальных подразделений уполномоченного органа.

В местах массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях:

  • перед началом купального сезона проводится обследование и очистка дна участка акватории водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров, по итогам которого территориальными подразделениями уполномоченного органа выдается акт обследования пляжа, который является действительным при наличии всех подписей;
  • создаются посты охраны (по инициативе организатора места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях);
  • устанавливаются кабины для переодевания (1 на 50 человек), уборные (1 на 50 человек, на расстоянии не менее 50 метров и не более 150 метров от места купания), лежаки, тенты и навесы от солнца (по инициативе организатора места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях);
  • устанавливаются громкоговорящие устройства, телефонная связь и система видео фиксации с охватом всей зоны обслуживания (система видео фиксации устанавливается по инициативе организатора места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях).

Помимо этого, поправками вводится запрет на нахождение, управление судном (в том числе маломерным), водным транспортом без надетых и пристегнутых спасательных жилетов на лицах, находящихся на судне (в том числе маломерном), водном транспорте или буксируемом плавательном средстве.

Также в правилах уточнено описание знаков безопасности:

  • Место купания! – В зеленой окружности на белом фоне. Надпись сверху. Под надписью (с указанием границ заплыва в метрах) изображен плывущий человек. Знак укрепляется на столбе белого цвета.
  • Место купания детей! – В зеленой окружности на белом фоне. Надпись сверху. Под надписью (с указанием границ заплыва в метрах) изображены двое детей, стоящие в воде. Знак укрепляется на столбе белого цвета.
  • Купание запрещено! – В красной окружности на белом фоне. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. Изображение перечеркнуто красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Знак укрепляется на столбе красного цвета.
  • Переход (переезд) по льду разрешается! – Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись посредине, белая. Знак укрепляется на столбе белого цвета
  • Переход (переезд) по льду запрещен! – Весь покрашен в красный цвет. Надпись посредине белая. Знак укрепляется на столбе красного цвета.
  • Не создавать волнение! – Внутри красной окружности на белом фоне изображены две волны черного цвета, перечеркнутые красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета.
  • Нырять запрещено! – В красной окружности на белом фоне. Надпись сверху. Ниже изображен ныряющий человек. Изображение перечеркнуто красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Знак укрепляется на столбе красного цвета.
  • Движение маломерных судов запрещено! – Внутри красной окружности на белом фоне изображена лодка с подвесным мотором черного цвета, перечеркнутая красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета.
  • Стоянка и остановка маломерных судов запрещена! – Внутри красной окружности на белом фоне изображена буква "Р" черного цвета, перечеркнутая красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета.
  • Опасно! Водоворот! – Внутри красной окружности на белом фоне. Надпись черного цвета сверху "Опасно!" Надпись снизу "Водоворот!". Плавающий знак выставляется в районе резкого перепада глубин в 5-10 метрах от уреза воды.
  • Якорь не бросать! – Внутри красной окружности на белом фоне изображен якорь черного цвета, перечеркнутый красной линией. Знак укрепляется на столбе красного цвета.
  • Осторожно, тонкий лед! – В красной окружности на белом фоне. Надпись сверху. Ниже изображен человек, падающий под лед. Изображение перечеркнуто красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Знак укрепляется на столбе красного цвета.

Кроме того, в документе обновлена форма уведомления о проведении массового мероприятия на водоемах.

Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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