Кому и как будут предоставлять жилищные сертификаты в РК

Сумма жилищного сертификата определяется в едином размере до одного миллиона тенге для каждого получателя.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 20 июня 2019 года утвердил правила предоставления жилищных сертификатов, сообщает Zakon.kz.

Так, местные исполнительные органы предоставляют жилищные сертификаты как социальную помощь или поддержку в виде бюджетного кредита при приобретении казахстанцами жилья в собственность в рамках ипотечной программы или государственной программы жилищного строительства.

Маслихаты областей, городов, столицы, районов определяют размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов, по представлению местных исполнительных органов.

Сумма жилищного сертификата определяется в едином размере до 1 (одного) млн тенге для каждого получателя.

В Перечне предусматриваются категории получателей с учетом потребности в специалистах в отрасли здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных отраслей, а также категорий социально-уязвимых слоев населения (очередники).

Востребованные специалисты отраслей определяются на основе анализа статистических наблюдений по статистике труда и занятости, а также с учетом прогноза трудовых ресурсов.

Жилищный сертификат как социальная помощь предоставляется в случае наличия среднего дохода за последние 6 (шесть) месяцев, не превышающего на каждого члена семьи 1 (одного) показателя минимальной заработной платы в месяц, установленного законодательством на текущий финансовый год (без учета государственных пособий).

В случае превышения установленного порога по среднему доходу за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи предоставляется жилищный сертификат как социальная поддержка в виде бюджетного кредита.

Администратор предусматривает на соответствующий финансовый год планируемую сумму выдачи жилищных сертификатов как социальная помощь или социальная поддержка в виде бюджетного кредита.

Социальная помощь предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в виде бюджетного кредита на условиях платности, возвратности, срочности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Предоставление жилищных сертификатов осуществляется в пределах, предусмотренных в местных бюджетах средств на соответствующий финансовый год.

Администратор обеспечивает публикацию на интернет-ресурсах:

- решения маслихата о размере и перечне категорий получателей жилищных сертификатов;

- объявления о предоставлении жилищных сертификатов.

В случае недостаточности в местном бюджете средств для предоставления жилищных сертификатов публикуется объявление о прекращении выдачи жилищных сертификатов.

Банки второго уровня (БВУ) ежемесячно предоставляют сведения о заявителях, получивших одобрение на выдачу ипотечного жилищного займа администратору.

Жилищные сертификаты предоставляются заявителям, соответствующим Перечню, при приобретении первичного жилья в порядке, предусмотренном ипотечной программой или программой жилищного строительства. При этом заявитель предоставляет в БВУ письменное уведомление о намерении получения жилищного сертификата.

Для получения жилищного сертификата необходимы следующие документы:

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности);

- справка о доходах за последние 6 (шесть) месяцев;

-справка с места работы (за исключением очередников);

- письмо БВУ об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение первичного жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса.

С документами заявитель обращается к Администратору, который в течение трех рабочих дней со дня получения документов проверяет их достоверность и соответствие статуса заявителя Перечню, производит расчет потребности финансовых средств.

Администратор по результатам рассмотрения направляет заявителю письменное уведомление с положительным либо отрицательным решением в выдачи жилищного сертификата.

Основаниями для отказа в предоставлении жилищного сертификата являются:

- представление неполного пакета документов;

- представление заявителем недостоверных данных (сведений);

- несоответствие требованиям настоящих Правил.

Заявитель в 2 (два) рабочих дня со дня получения письменного уведомления с положительным решением обращается к Администратору для заключения соглашения о предоставлении жилищного сертификата.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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