Что такое жилищный сертификат и кому его выдают в Казахстане

Фото: freepik

24 октября 2024 года в АО "Национальные информационные технологии" напомнили о том, что такое жилищный сертификат, а также рассказали, кому его выдают в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Жилищный сертификат для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам выдается семьям, нуждающимся в жилье и имеющим недостаточный уровень дохода . "Соответствующая онлайн-услуга на получение сертификата стала доступна на портале электронного правительства eGov.kz". АО "Национальные информационные технологии" Уточняется, что сертификат выдается при условии приобретения жилья по ипотечной программе, утвержденной Национальным банком РК или государственной программе жилищного строительства. "Размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов определяется местными исполнительными органами". АО "Национальные информационные технологии" Жилищный сертификат предоставляется как социальная помощь при следующих условиях: у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи (супруг и несовершеннолетние дети) средний доход за последние шесть месяцев не превышает установленный предел от трудовой и/или предпринимательской деятельности;

средний доход не учитывает пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог и другие обязательные отчисления;

в рассмотрение включаются дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях до 23 лет. Чтобы получить жилищный сертификат онлайн пользователю необходимо: авторизоваться на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Недвижимость – Жилищные отношения";

выбрать из перечня "Выдача жилищных сертификатов" и заполните необходимые поля;

подписать заявку с помощью ЭЦП;

ознакомиться с результатом услуги в Личном кабинете https://kezekte.kz/. Фото: АО "НИТ" 18 октября 2024 года стало известно, что казахстанцы могут присвоить или упразднить адрес объекта своей недвижимости онлайн на портале eGov.kz. В АО "НИТ" отметили, что услуга позволила автоматизировать процесс без необходимости посещения ЦОНов, которые ранее выдавали справки по данной услуге. Читайте также Депутат пожаловалась министру, что едва не отравилась газом в такси Условия поставки казахстанских авто в Афганистан озвучили в Минпромышленности Студии звукозаписи и мобилографии заработали в новом комьюнити-центре в Караганде

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