Правила безопасного обращения с гражданским и служебным оружием утвердили в РК

Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего заместителя министра внутренних дел РК.

Министр внутренних дел Казахстана своим приказом от 20 июня 2019 года утвердил Правила безопасного обращения с гражданским и служебным оружием, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, подготовка и переподготовка владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия, а также лиц, приобретающих огнестрельное, газовые пистолеты и револьверы, пневматическое, электрическое оружие проводится в соответствии со статьей 16 закона "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" в организациях, определяемых уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия.

Работники, занимающие должности руководителя и охранника в частной охранной организации подготовку и переподготовку владельцев и пользователей оружия проходят в специализированных учебных центрах в соответствии с типовыми учебными программами и типовыми учебными планами по подготовке работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации.

Согласно правилам, владельцу и пользователю оружия необходимо:

- хранить оружие и патроны с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, а также исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках. При этом оружие находится в разряженном состоянии и ставится на предохранитель;

- обращаться с оружием и патронами бережно и строго соблюдать меры безопасности при обращении с оружием и патронами к нему;

- соблюдать требования безопасности (приложенной инструкции по эксплуатации для каждой модели оружия);

- перевозить оружие разряженным и упакованным в транспортную тару, футляр или чехол. При перевозке патронов к оружию, поражающие элементы упаковываются вместе с оружием без досылания их в патронник, снаряжения магазина или барабана.

Владельцам и пользователям оружия не допускается:

- без необходимости заряжать оружие, выключать предохранитель, накладывать палец на спусковой крючок до момента прицеливания;

- направлять оружие, даже если оно не заряжено, в сторону людей, домашних животных, транспортных средств или по направлению их возможного появления, зданий, сооружений, проводов и опор линий электропередач, а также в иных опасных направлениях, за исключением случаев самообороны;

- хранить, носить, перевозить и использовать оружие и патроны к нему без соответствующего разрешения на их хранение и ношение;

- использовать для стрельбы неисправные либо поврежденные (имеющие трещины, забоины, вздутия, коррозию) оружие и патроны к нему, а также метательное оружие с явными дефектами (сколы, трещины, открученные винты, повреждения тетивы);

- применять патроны к оружию и поражающие элементы, не предназначенные для стрельбы из используемой модели оружия, патроны с самостоятельно увеличенным пороховым зарядом, поражающие элементы, изготовленные кустарным способом, патроны с истекшим сроком годности, осечные патроны;

-стрелять из неустойчивых положений или одновременно из нескольких стволов многоствольного оружия;

- стрелять по неясно видимой цели, в условиях ограниченной видимости, а также на шум, шорох;

- самостоятельно производить ремонт составных частей и компонентов оружия, вносить в них конструктивные изменения;

- оставлять оружие и патроны к нему вне специально оборудованных мест хранения, а также передавать их посторонним лицам;

- носить, перевозить и использовать оружие, снаряжать патроны к нему в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ или в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции, а также в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность людей и сохранность оружия и патронов к нему.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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